Una de las plazas termales más cerca de CABA lanzó una promoción especial para jubilados

Termas Colón, en Entre Ríos, ofrece un descuento especial para jubilados que quieran visitar el complejo durante el fin de semana largo de octubre. El beneficio permite acceder a las instalaciones con una rebaja del 60% sobre la tarifa general, siempre que se presente el comprobante correspondiente al momento del ingreso.

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El complejo está ubicado en la ciudad de Colón, a poco más de 300 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, y combina piscinas con sectores cubiertos y al aire libre, además de espacios de descanso y servicios para pasar el día.

Termas Colón, ¿Cuánto cuesta la entrada para jubilados?

La tarifa para jubilados en Termas Colón asciende a $8000, frente a los $20.000 que cuesta la entrada general para mayores de 10 años. El valor diferencial se mantendrá hasta el 30 de noviembre, de acuerdo con el cuadro tarifario publicado por el complejo.

Para acceder al descuento es necesario presentar el comprobante que acredite la condición de jubilado. El establecimiento también contempla una tarifa de $6000 para afiliados o beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de Colón, mientras que los residentes de la ciudad pagan $10.000 con DNI.

El parque termal cuenta con 13 piscinas distribuidas entre sectores interiores y exteriores, con temperaturas que van aproximadamente de los 32°C a los 40°C. Algunas de las instalaciones incluyen hidrojets, hidromasajes y espacios destinados al descanso.

La propuesta se encuentra junto al río Uruguay. El predio dispone de refugios cubiertos y vidriados, restaurante, kioscos, lockers y alquiler de batas, toallas y sillones. Además, se suma un parque con espacios verdes y árboles nativos.

Para quienes llegan en vehículo, el acceso al estacionamiento tiene un costo adicional de $6000.

¿Cómo llegar a las Termas Colón desde la Ciudad de Buenos Aires?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que tomar la Ruta Nacional 9 hacia el norte y continuar por la Ruta Nacional 14 hasta llegar a Colón, en Entre Ríos. El viaje en auto es de aproximadamente 330 kilómetros y demanda unas 3 horas y media.