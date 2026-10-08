El rincón verde de Santiago del Estero que combina playa, pesca deportiva y hasta un hotel 4 estrellas

Ubicado en el límite entre Tucumán y Santiago del Estero, el Dique Frontal de Termas de Río Hondo forma un paisaje de agua y vegetación que suma playas, pesca deportiva, actividades náuticas y distintas opciones para pasar el día.

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El embalse se encuentra sobre el río Dulce, convirtiéndolo en uno de los principales espacios recreativos de la zona. Además de su función vinculada con la regulación del curso de agua, el lugar se convirtió en un punto elegido para disfrutar del aire libre.

La propuesta se extiende más allá de la costa: el sector turístico cuenta con espacios para descansar, practicar deportes y alojarse, incluso con un complejo hotelero de cuatro estrellas.

¿Qué hacer en el Dique Frontal de Termas de Río Hondo?

Uno de los principales atractivos del Dique Frontal es la pesca deportiva, una actividad para la que el embalse cuenta con especies como dorados, bogas, bagres, tarariras, sábalos y pejerreyes. La variedad de peces convierte al lugar en una alternativa para quienes buscan pasar varias horas junto al agua.

La costa también ofrece una playa sobre la margen izquierda, donde se pueden realizar actividades recreativas y disfrutar del paisaje. En ese sector hay espacios destinados al camping y zonas preparadas para pasar el día.

Para quienes prefieren las actividades náuticas, el embalse permite practicar motonáutica, esquí acuático y remo. También funciona un club náutico con propuestas como velerismo, regatas, canotaje, windsurf y buceo fluviolacustre.

El lugar cuenta además con infraestructura para quedarse a dormir. Frente al embalse se encuentra el Hotel Marina del Faro Resort & Spa, un establecimiento de cuatro estrellas ubicado dentro de la Villa Turística del Dique Frontal.

El complejo se encuentra sobre un predio de cinco hectáreas y ofrece habitaciones, piscinas, spa y restaurante, por lo que permite combinar la estadía con las actividades que se desarrollan en los alrededores del embalse.

La visita puede complementarse con otros atractivos de Termas de Río Hondo, como la Reserva Natural Tara Inti, la costanera y el Museo del Automóvil.

¿Cómo llegar al Dique Frontal de Termas de Río Hondo?

Desde la ciudad de Santiago del Estero, hay que tomar la Ruta Nacional 9 en dirección norte hacia Termas de Río Hondo. La distancia hasta la ciudad termal es de unos 73 kilómetros y el viaje en auto demanda alrededor de una hora, de acuerdo con información oficial de turismo.

Una vez en Termas de Río Hondo, el Dique Frontal se encuentra a unos 3,5 kilómetros aguas arriba del área urbana, sobre el río Dulce. El acceso al embalse se realiza desde la RN 9, a través del puente carretero Juan Bautista Alberdi, desde donde también se puede observar la estructura.