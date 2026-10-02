El pueblito salteño escondido en las alturas que se tiñe de rojo con el cambio de estación

Escondido a más de 2438 msnm, Payogasta aparece entre los cerros de los Valles Calchaquíes como un pequeño pueblo de calles tranquilas, casas de adobe y cultivos ideales para descubrir en un viaje por el interior de Salta.

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Ubicado sobre la Ruta Nacional 40 y a unos 15 kilómetros de Cachi, este rincón emplazado junto al río Calchaquí conserva una arquitectura ligada a las tradiciones de los antiguos pobladores de la región.

Uno de los rasgos que distinguen a Payogasta puede verse especialmente durante la cosecha, cuando los pimientos se extienden al aire libre para secarse bajo el sol antes de convertirse en pimentón, una producción característica de la zona.

¿Cómo es Payogasta, el pueblo que se tiñe de rojo con la llegada del otoño?

El recorrido por Payogasta permite descubrir construcciones de adobe, piedra y estilo colonial, además de distintos puntos desde los que se observan los cerros que rodean el valle. La cercanía con el río Calchaquí también forma parte del paisaje cotidiano de la localidad.

A pocos kilómetros se encuentra el Potrero de Payogasta, un sitio arqueológico vinculado con el antiguo Camino del Inca que conserva restos de estructuras y terrazas. El lugar integra el sistema vial andino reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Otro punto relacionado con la historia local es la Sala Histórica de Palermo Oeste, una construcción de piedra tallada de fines del siglo XIX que funciona como espacio cultural.

Desde Payogasta también se puede continuar hacia el Parque Nacional Los Cardones por la Ruta Provincial 33. El camino atraviesa un paisaje de montaña donde los cardones se mezclan con quebradas, laderas y sectores de gran altura.

Dentro de este recorrido se encuentra la Recta del Tin Tin, un tramo que atraviesa el parque y constituye uno de los sectores más reconocibles del trayecto hacia la Cuesta del Obispo.

¿Cómo llegar a Payogasta desde la ciudad de Salta?

Para llegar a Payogasta desde la ciudad de Salta, hay que tomar la Ruta Nacional 68 en dirección a Cafayate y luego continuar hacia el norte por la Ruta Nacional 40, atravesando los Valles Calchaquíes hasta alcanzar la localidad, en un recorrido de aproximadamente 160 kilómetros.