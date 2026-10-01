La plantación de tulipanes comenzó como una prueba piloto de 5000 ejemplares en 2025 y para esta temporada alcanzó los 16.600 bulbos.

Huinganco abrirá el sábado 10 de octubre una nueva temporada de tulipanes en el Vivero Provincial, donde 16.600 bulbos plantados durante mayo alcanzarán su floración anual y se convertirán en uno de los atractivos de primavera del norte neuquino. Ubicada en el departamento Minas, este rincón patagónico se encuentra a los pies de la Cordillera del Viento y es conocida como el “Jardín del Neuquén” por sus bosques, jardines y paisajes de montaña.

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La apertura de la temporada comenzará a las 10 con una Feria de Productores y Artesanos Locales, mientras que durante octubre se desarrollarán también propuestas vinculadas con fotografía, jardinería, gastronomía, senderismo y observación del cielo.

¿Qué hacer en Huinganco durante la temporada de primavera 2026?

El principal punto para conocer durante la temporada de primavera será el Vivero Provincial, cuya historia está ligada al desarrollo forestal de la localidad. El establecimiento fue parte de un proceso de forestación que dio origen al primer bosque comunal del país y actualmente también trabaja con especies nativas destinadas al arbolado urbano, plantas aromáticas y otras variedades.

La plantación de tulipanes comenzó como una prueba piloto de 5000 ejemplares en 2025 y para esta temporada alcanzó los 16.600 bulbos. El ciclo tiene una particularidad: las plantas florecen una sola vez al año en el hemisferio sur, generalmente a mediados de octubre, después de permanecer en latencia durante el invierno.

El proyecto también tiene una dimensión productiva. Una vez finalizada la floración, los bulbos son cosechados y clasificados por tamaño: los más pequeños se vuelven a plantar para aumentar su calibre, mientras que los de mayor tamaño pueden destinarse a floración y comercialización.

Fuera del vivero, Huinganco ofrece distintos recorridos para quienes quieran extender la estadía. La localidad fue declarada Capital Provincial del Senderismo de Montaña y cuenta con senderos que atraviesan bosques de pinos y cipreses, arroyos y sectores con vistas hacia la Cordillera del Viento.

Uno de los puntos destacados es el cerro La Corona, que alcanza casi 3000 metros sobre el nivel del mar y permite obtener vistas panorámicas de montañas, valles y volcanes del norte neuquino. En sus alrededores también se encuentra la laguna Huinganco, otro espacio para recorrer durante la visita.

El patrimonio forestal puede conocerse además en el Museo del Árbol y la Madera, mientras que a pocos kilómetros del pueblo se encuentra el Área Natural Protegida Cañada Molina, donde se conservan cipreses milenarios y vegetación nativa.

La agenda de octubre permitirá combinar estos atractivos con actividades específicas de la temporada. El domingo 11 habrá talleres de fotografía entre los tulipanes, jardinería y cultivo de bulbos, además de una propuesta de té con productos regionales y una cata guiada de vinos. Más adelante se sumarán yoga, caminatas conscientes, una feria agroecológica, pintura sustentable y una experiencia de astroturismo.

La gastronomía también forma parte de la experiencia en el norte neuquino, con platos y productos regionales como chivito criollo, truchas, dulces y elaboraciones a base de frutas finas.

¿Cómo llegar a Huinganco desde Neuquén?

Huinganco está a unos 470 kilómetros de la ciudad de Neuquén. Para llegar en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 22 hacia el oeste, continuar por la Ruta Nacional 40 en dirección norte hasta la zona de Chos Malal y luego seguir por la Ruta Provincial 43 hasta Andacollo. Desde allí, la Ruta Provincial 39 conduce hasta la localidad bordeando el río Neuquén.