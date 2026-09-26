Su principal atracción es la tranquilidad: el pueblito bonaerense para conectar con la vida de campo

A menos de dos horas de la Ciudad de Buenos Aires se encuentra Pla, un pueblito bonaerense cuya principal atracción es la tranquilidad. Es el destino ideal para quienes buscan hacer una escapada y ponerle pausa a la rutina durante el fin de semana pero lejos del ruido de la ciudad.

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Al igual que la gran mayoría de las localidades bonaerenses, Pla nació de la mano del ferrocarril. Si bien desde principios de los '90 no llega el tren, la estación conserva su encanto y es la postal que los visitantes eligen durante su estadía. El paisaje se completa con la Capilla Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, un templo que es el punto de encuentro de los locales, viejos almacenes, panaderías con delicias regionales y, por supuesto, flora y fauna rural.

Pla es un localidad que se destaca por su tranqulidad y vida rural. Foto: Pablo Delonghi

Quienes elijan a este pueblo como destino para pasar un fin de semana van a poder caminar sin rumbo ni preocupaciones, observar el paisaje pampeano, sentarse en alguna vieja pulpería a comer sin mirar el reloj y conectar con la vida de campo. Lo mejor de todo es que queda a muy pocos kilómetros de CABA, por lo que puede ser tanto una escapada ida y vuelta en un día, como una experiencia de hospedaje corto pero refrescante.

Pla es sinónimo de tranquilidad. Tiene menos de 200 habitantes y una vida rural en la que las preocupaciones de la ciudad no encuentran lugar. Quienes vayan van a poder vivir una estadía cercana con los locales y olvidarse por unos días de cualquier otra cosa que no sea admirar el paisaje y relajarse.

Dónde queda Pla y cómo ir en auto desde la Ciudad de Buenos Aires

Pla es una localidad que pertenece al partido de Alberti, a 190 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a unos 14 kilómetros de la ciudad cabecera del municipio. Para llegar en auto desde la capital, la vía más directa es tomar la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hasta el empalme con la Ruta Nacional 5 a la altura de Luján. Luego, hay que continuar viaje por la RN 5 pasando por Mercedes y Suipacha hasta llegar a las proximidades de Alberti, donde se toma el acceso por camino provincial o vecinal que conduce directamente al casco urbano del pueblo.