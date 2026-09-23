Tiene solo 19 habitantes, pero cuenta con dos lagunas: el pueblo secreto ideal para una escapada de fin de semana

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimas opciones para hacer una escapada de fin de semana y desconectar de la rutina, pero conocer un nuevo destino puede volverse un desafío. Sin embargo, hay un paraje de solo 19 habitantes que queda cerca de la ciudad y ofrece un entorno natural ideal para descansar: Adela.

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Así es Adela: el paraje que podés visitar durante el fin de semana

Ubicado a menos de dos horas de la ciudad de Buenos Aires, dentro del partido de Chascomús, el Paraje Adela es una gran opción para salirse de los destinos ya masivos y hacer una escapada tranquila. El rincón bonaerense cuenta con dos lagunas encadenadas, calles de tierra y una profunda tranquilidad. Además, hay diferentes ofertas de gastronomía criolla para quienes pasan el día.

El paraje debe su nombre a Adela Dodds, cuyo padre, Diego Dodds, propietario de la Estancia Adela, donó las tierras al ferrocarril para que se construyera la estación. El ferrocarril atrajo trabajadores y habitantes a la zona. Sin embargo, hoy el tren ya no funciona en el pueblo y solo es un punto de parada para carga de materiales, aunque la estación está intacta.

Para quienes deciden pasar el día, el pequeño pueblo tiene diferentes actividades para disfrutar:

Laguna del Burro : es un espejo de agua de casi 1100 hectáreas y hay campings, proveedurías, clubes náuticos. Además, existe la opción de realizar diferentes deportes acuáticos.

: es un espejo de agua de casi 1100 hectáreas y hay campings, proveedurías, clubes náuticos. Además, existe la opción de realizar diferentes deportes acuáticos. Laguna Adela: e s la más cercana al pueblo y está enmarcada por vegetación que ofrece un entorno de naturaleza para descansar. Se puede disfrutar d el avistaje de aves, caminatas silenciosas y pescar el clásico pejerrey.

Pulpería Adela: es una de las grandes joyas gastronómicas del lugar, ideal para disfrutar de buena comida.

Cómo llegar a Adela desde la ciudad de Buenos Aires

Adela se encuentra pegada a la Ruta 2, en el kilómetro 134, llegar desde CABA es bastante fácil:

Auto : se puede tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y empalmar con la Autovía 2 (Ruta 2) rumbo a la Costa. Después de Chascomús, entre los kilómetros 134 y 135, se encuentran los accesos al paraje o a las lagunas. Solo pagas los peajes de Hudson y Samborombón.

: se puede tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y empalmar con la Autovía 2 (Ruta 2) rumbo a la Costa. Después de Chascomús, entre los kilómetros 134 y 135, se encuentran los accesos al paraje o a las lagunas. Solo pagas los peajes de Hudson y Samborombón. Transporte público: si bien el ferrocarril no llega, se puede tomar el Tren Roca hasta Alejandro Korn y desde ahí hacer trasbordo hasta Chascomús. Una vez allí, se puede llegar a Adela en colectivo o taxi, son solo 10 kilómetros hasta el paraje. Combinar con el ramal hasta la estación Chascomús, y desde ahí moverte en colectivo o taxi (son solo unos 10 km hasta el paraje).