Taller de flores prensadas, merienda y una fiesta multitudinaria: el pintoresco pueblo que cumple 130 años y lo festeja a lo grande este fin de semana.

A 177 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la localidad de Saladillo cierra un mes de festejos con feria, gastronomía, música en vivo y propuestas para descubrir uno de los grandes pulmones verdes de la provincia. Cazón, la pequeña localidad del partido de Saladillo conocida como el “pueblo del millón de árboles”, cumple 130 años y se prepara para celebrar con múltiples actividades durante el sábado 26 y domingo 27 de septiembre.

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El pueblo propone una escapada ideal para sumergirse de lleno en la naturaleza y disfrutar de la historia, la gastronomía y la cultura. Los festejos reunirán a emprendedores, feriantes e instituciones de la región, con un patio gastronómico y una feria de artesanos y productores, además de propuestas para toda la familia que comenzarán desde temprano e incluirán un desfile gaucho y música en vivo a cargo de artistas locales y de localidades cercanas.

Otra de las propuestas será una caminata guiada por Cazón, una oportunidad para conocer la historia de la localidad mientras se recorren sus espacios verdes y se descubren especies autóctonas como ombú, ceibo, pehuén y coronillo.

Una tarde entre flores: taller de flores prensadas y merienda en Cazón

Cazón se prepara para celebrar un nuevo aniversario con una propuesta que combina naturaleza, creatividad y encuentro. En el marco del 3° aniversario de La Pulpería de Cazón y del mes aniversario del querido pueblo, se realizará una tarde de taller de flores prensadas y merienda, pensada para quienes buscan hacer una pausa, conectarse con el entorno y disfrutar de una experiencia diferente.

La actividad será el sábado 26 de septiembre a las 15 h., en La Pulpería de Cazón, y propone descubrir el arte de prensar flores y transformar pequeños tesoros de la naturaleza en una obra única. Durante el taller, los participantes podrán aprender todos los secretos del prensado botánico: cómo elegir las flores, conservar sus colores y crear hermosas composiciones. No es necesario contar con experiencia previa, ya que se trata de una actividad abierta a quienes quieran acercarse por primera vez a esta técnica.

Taller de flores prensadas, merienda y una fiesta multitudinaria: el pintoresco pueblo que cumple 130 años y lo festeja a lo grande este fin de semana.

Además, todos los materiales están incluidos y cada participante se llevará su propio kit de prensado y el cuadro terminado, como recuerdo de una tarde dedicada a crear con las propias manos y conectar con la naturaleza. La propuesta invita a vivir una experiencia relajada y especial, en contacto con las flores y el paisaje de Cazón, y a llevarse a casa un pequeño pedacito de esta primavera.

Un pueblo que nació entre árboles

La identidad de Cazón está estrechamente vinculada con su vivero. El Vivero Municipal Eduardo Holmberg cuenta con unas 210 hectáreas y produce alrededor de 300 especies forestales, ornamentales, frutales, aromáticas y trepadoras. Su importancia excede ampliamente los límites de Saladillo. Durante décadas, su producción contribuyó al arbolado urbano de numerosas localidades bonaerenses y de distintos puntos del país, convirtiendo a este pueblo rural en uno de los principales referentes argentinos en materia de producción de árboles destinados al espacio público.

El origen mismo de la localidad está ligado a esta actividad. El vivero provincial que dio impulso al pueblo pasó posteriormente a manos del municipio y se convirtió en el corazón de una comunidad que, vista desde el aire, aparece como una extensa mancha verde en medio de la llanura bonaerense.

El Vivero Eduardo Holmberg puede visitarse durante todo el año, con entrada gratuita y audioguías. Los visitantes pueden recorrerlo en automóvil, aunque caminar por sus senderos permite disfrutar de los bosques, la vegetación y el canto de las aves. La propuesta se completa con safaris fotográficos, actividades de observación de aves y una zona de acampe que también recibe habitualmente a grupos y contingentes escolares.



