El pueblo de Buenos Aires de apenas 122 habitantes que tiene dos pulperías, una estación de tren y la fiesta del pastel

En medio de la llanura bonaerense, existe un pueblo chiquito que merece un lugar en el podio de las escapadas cortas. Se trata de Gouin, una localidad de apenas 122 habitantes que está cerquita de Carmen de Areco.

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Este destino se convirtió en una alternativa ideal para quienes buscan descansar, caminar y conectar con las tradiciones del campo. Está ubicada a unos 11 kilómetros de la ciudad cabecera del partido de Carmen de Areco y en el kilómetro 138 de la Ruta Nacional.

Se caracteriza por sus calles tranquilas, sus construcciones antiguas y una propuesta turística que ofrece historia, naturaleza y sabores típicos de la gastronomía local.

La historia de Gouin y sus paisajes

Gouin nació alrededor de su estación de tren, cuya construcción se remonta a los comienzos del siglo XX. El pueblo fue fundado en el año 1908 y todavía conserva parte de aquella identidad vinculada al movimiento ferroviario, con casas y edificios antiguos. Uno de los puntos de partida para comenzar una visita es la plaza San Martín, que está rodeada de árboles y de espacios ideales para descansar. También se destaca la capilla San Agustín, un templo histórico que refleja las raíces religiosas y culturales de la comunidad.

La vieja estación de ferrocarril es otro de sus atractivos. Aunque actualmente no cuenta con servicio ferroviario regular, el predio mantiene su valor patrimonial y forma parte del circuito turístico local. A esto se suma el Camping Agreste, una alternativa para quienes desean disfrutar del aire libre y de la tranquilidad del campo. Gouin fue declarado “Pueblo Rural y Turístico de la Provincia de Buenos Aires” por sus características, un reconocimiento a su identidad y a su potencial como destino de escapadas.

Pulperías, sabores criollos y la Fiesta Nacional del Pastel

Los visitantes pueden conocer espacios tradicionales como la Pulpería Bar Don Tomás y La Mora, además del restaurante de campo La Estación, donde se ofrecen sabores típicos de la región. Gouin también es reconocido por la Fiesta Nacional del Pastel, una celebración que se hace cada diciembre y reúne a visitantes de distintos puntos de la provincia. El evento nació en el año 1995 y tiene como protagonistas a las pasteleras locales, que elaboran los tradicionales pastelitos criollos.

Durante el año se organiza también la feria La Matera, que suele realizarse el segundo domingo de cada mes y ofrece productos regionales y artesanías.