Cerveza artesanal y tributo a los Redondos: este fin de semana a 1 hora de CABA. Foto: Mercedes

Mercedes será escenario este fin de semana de la 8º edición del Festival de Cerveceros Mercedinos, un evento que reúne cerveza artesanal, gastronomía y música en vivo a orillas del río Luján. Este año se realizará el sábado 3 y domingo 4 de octubre en el Parque Municipal Independencia, a aproximadamente una hora de la Ciudad de Buenos Aires.

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Durante las dos jornadas habrá productores locales de cerveza artesanal, food trucks, gastronomía y diferentes espectáculos musicales, entre ellos, una banda tributo a Los Redonditos de Ricota, que se presentará el domingo.

Mercedes tendrá un festival con cerveza, gastronomía y música este fin de semana. Foto: Mercedes

Festival de Cerveceros Mercedinos: cuándo es y qué habrá

El festival comenzará el sábado 3 de octubre a las 17 horas y continuará el domingo 4 desde las 12 horas, en el Parque Municipal Independencia de Mercedes. Habrá cerveza artesanal elaborada por productores locales, además de opciones gastronómicas, food trucks y espacios para recorrer al aire libre. También habrá DJs, juegos y música en vivo durante las dos jornadas. El sábado se presentarán Grupo Play y Amar Azul, mientras que el domingo habrá distintos artistas y una banda tributo a Los Redonditos de Ricota.

El encuentro nació en 2018, cuando productores cerveceros de Mercedes que participaban de distintas fiestas nacionales y provinciales decidieron organizar un festival propio. La primera edición convocó a más de 20 mil personas y, desde entonces, la celebración fue creciendo año a año.

El lugar elegido es el Parque Municipal Independencia, un predio de 54 hectáreas atravesado por el río Luján. El espacio cuenta con sectores de parrillas, juegos para chicos, réplicas de dinosaurios y diferentes áreas destinadas a actividades deportivas y recreativas.

Cuánto cuesta la entrada y cómo llegar

Las entradas para el Festival de Cerveceros Mercedinos son de único uso, es decir, habilitan el ingreso sábado o domingo, y tienen un valor de $5.000 durante la venta anticipada, que está disponible hasta el 2 de octubre inclusive. El acceso es gratuito para jubilados, menores de 12 años y personas con CUD, junto con un acompañante cuando así lo requieran.

El estacionamiento no está incluido en el valor de la entrada. Para quienes lleguen en vehículo, el costo es de $4.000 para autos y $10.000 para colectivos. Además, está permitido ingresar al predio con mascotas.

El Parque Municipal Independencia está ubicado en Mercedes, provincia de Buenos Aires. Desde CABA se puede llegar en auto por la Ruta 5 y también existe la opción de ir en transporte público, ya sea en tren o colectivo.