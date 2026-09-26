A poco más de 90 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de Cañuelas, el pueblo de Uribelarrea propone un circuito turístico que recorre su historia como cuna lechera de la provincia y su vínculo con la elaboración artesanal del manjar por excelencia.

{{{htmlAmp}}}

Se trata de El Camino del Dulce de Leche, iniciativa impulsada por emprendimientos locales junto a la Asociación de Turismo de Uribelarrea (ATU) y la Escuela Salesiana Don Bosco, que reconstruye una parte central de la memoria productiva de la localidad, cuando llegó a contar con más de 50 tambos y varias queserías.

El itinerario se realiza en modalidad caravana, por lo que cada participante recorre las distintas paradas en su propio vehículo, acompañado por un guía coordinador que va compartiendo historias y datos vinculados al patrimonio lechero de la región.

¿Cómo es el Camino del Dulce de Leche de Uribelarrea?

La primera parada del circuito es el tambo caprino Valle de Goñi, ubicado a 3,5 kilómetros del casco urbano, donde los visitantes conocen el trabajo diario con los animales y el proceso de elaboración del dulce de leche de cabra, además de participar de una charla con degustación de los productos.

El recorrido continúa por la antigua estación ferroviaria y distintos espacios emblemáticos del pueblo, donde se repasa cómo Uribelarrea formó parte de una de las cuencas lecheras más importantes de la provincia de Buenos Aires. Uno de los momentos centrales de la propuesta es la visita al Colegio Salesiano Don Bosco, que abre sus puertas para mostrar el sector donde los estudiantes elaboran el manjar como parte de su formación técnica en producción de alimentos.

La jornada finaliza en la Plaza Centenario, donde se comparten anécdotas y recomendaciones para seguir recorriendo la oferta gastronómica del pueblo. Todos los participantes reciben un dulce de leche de regalo al término de la experiencia.

¿Qué hacer en Uribelarrea, el pueblo del Camino del Dulce de Leche?

Fuera del Camino del Dulce de Leche, Uribelarrea conserva fachadas de ladrillo a la vista y antiguos almacenes de ramos generales que hoy funcionan como espacios gastronómicos y culturales. La oferta del pueblo se completa con parrillas de estilo criollo, producción artesanal de fiambres y quesos, y meriendas de campo con tortas fritas y pan casero en los almacenes tradicionales.

La localidad también tiene un vínculo con la producción cinematográfica: sus calles y su fisonomía de pueblo tranquilo sirvieron de escenario para películas como "Evita", de Alan Parker, además de "El Viejo Hucha" y "Juan Moreira". La Parroquia Nuestra Señora de Luján, construida en 1890 en estilo neogótico, también fue locación de rodajes.

Para llegar a Uribelarrea desde la Ciudad de Buenos Aires en auto, la opción más elegida es tomar la Autopista Riccheri, luego la Autopista Ezeiza-Cañuelas, hasta empalmar con la Ruta Nacional 205, que conduce directamente al acceso.