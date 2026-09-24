El entorno también ofrece propuestas vinculadas con el turismo activo, entre ellas caminatas, trekking, pesca deportiva, navegación y actividades náuticas.

Ubicada en el partido bonaerense de Balcarce, a unos 40 kilómetros de Mar del Plata, la Laguna La Brava se presenta como un destino que combina más de 400 hectáreas de agua con el paisaje serrano del sistema de Tandilia.

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Emplazada sobre la Ruta Nacional 226, en el kilómetro 40, puede visitarse durante todo el año. La zona cuenta con una villa turística, espacios para acampar, cabañas y sectores destinados para pasar el día junto a la costa.

El entorno también ofrece propuestas vinculadas con el turismo activo, entre ellas caminatas, trekking, pesca deportiva, navegación y actividades náuticas.

¿Qué hacer en Laguna La Brava, el destino turístico que combina sierras y un espejo de agua de más de 400 hectáreas?

La Laguna Brava tiene una profundidad promedio de seis metros y una característica forma de riñón. Su nombre está relacionado con las ráfagas de viento que pueden alterar su superficie, mientras que las sierras que la rodean forman parte del sistema de Tandilia.

Entre las actividades disponibles aparece la pesca deportiva de pejerrey, además de recorridos en kayak, botes a remo y caminatas por senderos. También existen propuestas de stand up paddle y otros deportes vinculados con el agua.

En la ribera norte se encuentra Villa Laguna La Brava, donde funcionan espacios de alojamiento y servicios para quienes buscan permanecer más de una jornada. El sector dispone de áreas de acampe, alquiler de embarcaciones y cabañas, además de lugares preparados para realizar comidas al aire libre.

El paisaje también tiene un componente histórico. La Sierra Brava integra el cordón de Tandilia, una formación geológica que se extiende por el centro y sudeste bonaerense hasta sectores próximos a la costa atlántica. En las inmediaciones se encuentra una estancia diseñada por el arquitecto Alejandro Bustillo en 1916, vinculada con el desarrollo de la zona como espacio de descanso.

¿Cómo llegar a Laguna Brava?

Para llegar a Laguna La Brava desde la Ciudad de Buenos Aires, el principal acceso es por la Ruta Nacional 2 hasta Mar del Plata y luego por la Ruta Nacional 226 en dirección a Balcarce. El espejo de agua se encuentra a la altura del kilómetro 40.