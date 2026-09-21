El pueblito bonaerense que celebra su aniversario con un megafestival de chorizos a la pomarola

La localidad bonaerense de La Colina, en el partido de General La Madrid, celebrará sus 115 años con la primera edición de la Fiesta del Chorizo a la pomarola, una jornada que tendrá como protagonista la preparación de unos 1000 chorizos en plena plaza del pueblo.

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El festejo será el sábado 26 de septiembre de 2026 en la plaza José Hernández y comenzará durante la mañana. La programación incluirá un desfile cívico y tradicionalista, espectáculos de danza y música, además de la participación de instituciones educativas, agrupaciones gauchas, emprendedores, artesanos y delegaciones de localidades cercanas.

La propuesta combinará la celebración del aniversario con una actividad gastronómica que tendrá una particularidad: la comida se elaborará frente al público en un paellero de aproximadamente tres metros de diámetro.

¿Cómo será la Fiesta del Chorizo a la pomarola en La Colina?

El momento central del evento estará dedicado a la preparación de los 1000 chorizos a la pomarola, una tarea que será coordinada por el carnicero local Favio Vargas. Los preparativos comenzarán el viernes 25 de septiembre con el corte y acondicionamiento de los ingredientes, mientras que el fuego se encenderá durante la mañana del sábado en el centro de la plaza.

Los asistentes podrán seguir parte de la elaboración en vivo y luego comprar el plato en bandejas o en formato de sándwich. La actividad tendrá además un fin solidario: el dinero recaudado será distribuido entre las instituciones de La Colina.

La agenda del aniversario no estará concentrada únicamente en la propuesta gastronómica. Durante la jornada se realizará el acto oficial y habrá un desfile cívico y tradicionalista, junto con presentaciones artísticas y la participación de distintos sectores de la comunidad.

La Colina tiene una historia vinculada al ferrocarril y a la producción agropecuaria de la región. Si bien sus antecedentes poblacionales se remontan a las últimas décadas del siglo XIX, la fundación oficial quedó establecida en 1911. El 22 de septiembre de ese año, el Poder Ejecutivo bonaerense aprobó la traza de la localidad, que contemplaba espacios destinados a la plaza, la iglesia, la escuela y otros edificios públicos.

El desarrollo del tren tuvo un papel central en el crecimiento del pueblo, ya que permitió trasladar la producción agrícola y ganadera de los establecimientos de la zona y facilitó la llegada de mercaderías y trabajadores. Con el tiempo, alrededor de la estación se instalaron fondas, almacenes, barracas y casas de comida.

¿Cómo llegar a La Colina?

Para llegar a La Colina desde la Ciudad de Buenos Aires, hay que tomar la Ruta Nacional 205 hacia el sudoeste bonaerense y luego continuar por la Ruta Nacional 3 hasta la zona de Azul. Desde allí, el recorrido continúa por las rutas 226, 76, 86 y 67.