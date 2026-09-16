El paraje de sólo 500 habitantes que es uno de los secretos mejor guardados cerca de Buenos Aires

A poco más de una hora de viaje desde la Ciudad de Buenos Aires, en el partido de San Andrés de Giles, el asado a la estaca arde desde temprano en Villa Ruiz, un paraje rural de apenas 500 habitantes que se convirtió en uno de los secretos mejor guardados del turismo bonaerense.

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El pueblo nació el 24 de mayo de 1889, con la inauguración de la estación del entonces Tranway Rural de Federico Lacroze, un tren tirado por caballos que partía desde la estación Lacroze, en el barrio de Chacarita. Las tierras para la formación de la estación y del futuro poblado fueron donadas por Lorenzo Ruiz, propietario de una vasta extensión de campo en la zona, que terminó dándole su nombre a la localidad.

Villa Ruiz es un paraje de solo 500 habitantes.

Pero el sello distintivo de Villa Ruiz son sus restaurantes al aire libre, con mesas bajo las arboledas, lejos del asfalto y del ruido de la ciudad. El Fogón de Don Luis es el más conocido por sus costillares, cocidos a la estaca durante más de cuatro horas hasta quedar tiernos y ahumados.

A tan solo unos pocos metros está La Matera del Bosque, en la que se puede disfrutar de achuras en mesas largas pensadas para compartir en familia. Por último, es parada obligada La Pulpería de Ruiz, donde tienen las mejores empanadas criollas cortadas a cuchillo y cocidas en horno de barro de todo el pueblo.

Además de la propuesta gastronómica, Villa Ruiz tiene su mítica Plaza del Sol y la Capilla Nuestra Señora de la Asunción, que cada mes de agosto organiza junto a la Sociedad de Fomento local las tradicionales Fiestas Patronales, con desfile de agrupaciones gauchescas, feria de artesanos y música en vivo. El resto del año el pueblo conserva su calma y recibe con los brazos abiertos a los turistas.

Cómo ir en auto desde Ciudad de Buenos Aires a Villa Ruiz

Para llegar en auto desde la Ciudad de Buenos Aires a Villa Ruiz hay que tomar el Acceso Oeste hasta Luján y continuar por la Ruta Nacional 7 hasta el kilómetro 72, donde hay que desviar hacia Carlos Keen. Desde ahí restan unos 16,5 kilómetros de camino rural hasta Villa Ruiz. También se puede ir en transporte público. Para eso hay que tomar el Tren Sarmiento hasta Luján y combinar con colectivos locales que llegan hasta el pueblo.