Llega la 63º Fiesta Nacional de la Flor a Escobar: cómo será la edición del importante festival regional. Foto: Instagram

La 63º Fiesta Nacional de la Flor llega a Escobar con una nueva edición que reunirá durante diez días exposiciones de florihorticultura, espectáculos musicales, actividades culturales y propuestas para toda la familia. El evento se realizará del sábado 3 al lunes 12 de octubre en el predio Ciudad Floral de Belén de Escobar, a pocos kilómetros de Buenos Aires.

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La celebración tendrá lugar en Mateo Gelves 1051 y podrá visitarse de 9 a 19 horas. Los sábados y domingos, el horario se extenderá hasta las 20. Contará con el desfile de carrozas, la elección de los Embajadores de la Fiesta y una agenda de espectáculos musicales, que incluyen a Fito Páez, Pedro Aznar, David Lebón, Turf y Los Manseros Santiagueños, entre otros artistas.

Del 3 al 12 de octubre se celebra la Fiesta Nacional de la Flor en Escobar. Foto: Instagram

La flor elegida para representar esta edición es la Alstroemeria, también conocida como lirio del inca. La especie simboliza la amistad, la lealtad, el afecto y el apoyo mutuo.

Qué habrá en la Fiesta Nacional de la Flor

Durante los diez días, el predio contará con exposiciones de la producción florihortícola local, plantas ornamentales, flores y distintas propuestas vinculadas al mundo de la jardinería. También habrá actividades culturales y espectáculos musicales para acompañar el recorrido por el predio.

Uno de los momentos tradicionales de la celebración será el desfile de carrozas, que se realizará el sábado 10 de octubre a las 19. Al día siguiente, el domingo 11 de octubre a las 16, se llevará adelante la elección de los Embajadores de la 63º edición, quienes representarán y difundirán la identidad de la celebración.

Lo mejor de todo es la agenda musical, con presentaciones de Fito Páez, Pedro Aznar, David Lebón, Turf y Los Manseros Santiagueños. También habrá una Noche Tropical con Jambao, Nico Mattioli, Dany Lescano y Super Merk-2. El predio contará, además, con propuestas gastronómicas y espacios para recorrer en familia, así como actividades relacionadas con la producción y el cultivo de flores y plantas.

Cuánto cuesta la entrada y cómo llegar en trasnporte público

La entrada general tiene un valor de $15.000 para mayores de 10 años, mientras que jubilados y residentes del Partido de Escobar pagan $12.000. Los jubilados residentes de Escobar y las personas con discapacidad que presenten CUD tienen ingreso gratuito. Los menores de 10 años tampoco pagan entrada.

La Fiesta Nacional de la Flor se realizará en el predio Ciudad Floral de Belén de Escobar, en Mateo Gelves 1051. Para quienes viajen desde Buenos Aires, una de las opciones de transporte público es el ferrocarril Mitre, a través del ramal que llega hasta Escobar, además de las líneas de colectivo que conectan el partido con la Ciudad y el conurbano, como la línea 60.