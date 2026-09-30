Fiesta de la Flor 2026: quiénes tocan este fin de semana y cómo será el gran evento de Escobar

La primavera ya tiene una de sus citas más tradicionales y convocantes en la provincia de Buenos Aires. Desde este fin de semana y hasta el 12 de octubre, la 63° edición de la Fiesta Nacional de la Flor volverá a transformar a Belén de Escobar en el epicentro de la floricultura y de las actividades culturales, con exposiciones, desfiles, gastronomía y una destacada programación musical encabezada por figuras de la música argentina.
El evento se desarrollará en el Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050, y es considerado la exposición de flores y plantas más importante de América Latina. Como cada año, miles de visitantes podrán recorrer los pabellones con productores y viveristas de todo el país, además de disfrutar de patios gastronómicos, ferias de artesanos y distintas propuestas para todas las edades.
Cuáles serán las actividades en la 63° edición de la Fiesta Nacional de la Flor
Uno de los grandes atractivos de esta edición será la música en vivo. La apertura oficial será el viernes 2 de octubre y esa misma noche actuarán Los Manseros Santiagueños, referentes históricos del folklore argentino. El sábado 3 llegará uno de los momentos más esperados con el show de David Lebón y Pedro Aznar, quienes revivirán el repertorio de Serú Girán, mientras que el domingo 4 el cierre estará a cargo de Fito Páez, en lo que será su primera presentación en la Fiesta Nacional de la Flor. Todos los recitales comenzarán a las 19:30.
Además de los conciertos, la agenda incluye dos clásicos imperdibles como el tradicional desfile de carrozas, que se realizará el sábado 10 de octubre, y la elección de embajadores y embajadoras de la fiesta, prevista para el domingo 11. Estas actividades forman parte de una celebración que combina producción, identidad local y entretenimiento.