Fiesta de la Flor 2026: quiénes tocan este fin de semana y cómo será el gran evento de Escobar

La primavera ya tiene una de sus citas más tradicionales y convocantes en la provincia de Buenos Aires. Desde este fin de semana y hasta el 12 de octubre, la 63° edición de la Fiesta Nacional de la Flor volverá a transformar a Belén de Escobar en el epicentro de la floricultura y de las actividades culturales, con exposiciones, desfiles, gastronomía y una destacada programación musical encabezada por figuras de la música argentina.

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El evento se desarrollará en el Predio Floral, ubicado en Mateo Gelves 1050, y es considerado la exposición de flores y plantas más importante de América Latina. Como cada año, miles de visitantes podrán recorrer los pabellones con productores y viveristas de todo el país, además de disfrutar de patios gastronómicos, ferias de artesanos y distintas propuestas para todas las edades.

Cuáles serán las actividades en la 63° edición de la Fiesta Nacional de la Flor

Uno de los grandes atractivos de esta edición será la música en vivo. La apertura oficial será el viernes 2 de octubre y esa misma noche actuarán Los Manseros Santiagueños, referentes históricos del folklore argentino. El sábado 3 llegará uno de los momentos más esperados con el show de David Lebón y Pedro Aznar, quienes revivirán el repertorio de Serú Girán, mientras que el domingo 4 el cierre estará a cargo de Fito Páez, en lo que será su primera presentación en la Fiesta Nacional de la Flor. Todos los recitales comenzarán a las 19:30.

David Lebón y Pedro Aznar volvieron a tocar juntos para homenajear a Serú Giran y se presentarán en la nueva edición de la Fiesta Nacional de la Flor.

Además de los conciertos, la agenda incluye dos clásicos imperdibles como el tradicional desfile de carrozas, que se realizará el sábado 10 de octubre, y la elección de embajadores y embajadoras de la fiesta, prevista para el domingo 11. Estas actividades forman parte de una celebración que combina producción, identidad local y entretenimiento.