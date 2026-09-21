Homenaje a Oscar Moro, guiños a Charly y los clásicos infaltables: así fue la noche de Serú Girán en el Movistar Arena

La magia de una de las bandas más trascendentales de la historia del rock nacional volvió a cobrar vida en el Movistar Arena, donde David Lebón y Pedro Aznar unieron fuerzas para presentar el espectáculo Serú Girán por Lebón y Aznar. En una velada cargada de emoción que hizo viajar en el tiempo a miles de espectadores, los músicos hicieron un recorrido impecable por la obra cumbre que marcaron junto a Charly García y el recordado Oscar Moro.

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Acompañados por una sólida formación compuesta por Federico Arreysegor en teclados y voces, Fernando Cosenza en guitarras, Matías Sabagh en batería y Fermín Ferraris en teclados, los dos próceres de la música argentina asumieron las voces principales, las guitarras y el bajo. El repertorio hizo vibrar al público de principio a fin, alcanzando picos de máxima intensidad en interpretaciones de clásicos inoxidables como Canción de Alicia en el país, Cinema verité, Viernes 3am, Mundo agradable y Nos veremos otra vez.

A lo largo de toda la noche, el legado del icónico cuarteto estuvo atravesado por constantes muestras de cariño hacia García. Tanto la audiencia como los propios protagonistas dedicaron palabras de gratitud por su contribución decisiva a la historia musical del país. El clima colectivo quedó sintetizado en la voz de un espectador que, desde la platea, rompió el silencio del estadio al gritar "Charly estás acá", ratificando que la impronta del genio del rock acompañó cada acorde de la jornada a pesar de su ausencia física.

El tramo final reservó uno de los pasajes más conmovedores del show cuando Aznar y Lebón convocaron al escenario a Juanito Moro, hijo del legendario baterista de la banda. "Lo vimos nacer, tiene sangre Serú", expresó Pedro al presentarlo ante una ovación cerrada. La incorporación de Juanito en la batería sirvió como tributo a la memoria de su padre antes del gran desenlace de la noche, que llegó con las estrofas de Peperina y una versión colectiva de Seminare, himno definitivo que cerró una fiesta inolvidable para la memoria emotiva de la música argentina.

Serú Girán.

Lista completa de canciones del show de Serú Girán

PARADO EN EL MEDIO DE LA VIDA

INTRO DE LA GRASA DE LAS CAPITALES / FRECUENCIA MODULADA

EL MENDIGO EN EL ANDÉN

CANCIÓN DE ALICIA EN EL PAÍS

PERRO ANDALUZ

NOS VEREMOS OTRA VEZ

SI ME DAS TU AMOR

CINÉMA VERITÉ

DESARMA Y SANGRA

NOCHE DE PERROS