Tiene apenas 300 habitantes y un millón de árboles: el pueblo a 2 horas y media de CABA para visitar esta primavera

Buenos Aires está lleno de pueblos que invitan a hacer una escapada, conectar con la naturaleza y descubrir paisajes, historias y costumbres alejadas del ritmo de las grandes ciudades. Entre todos ellos, hay uno que se destaca por una particularidad difícil de pasar por alto: tiene alrededor de 300 habitantes y un millón de árboles. Es perfecto para visitarlo esta primavera, en especial el fin de semana largo del 10 al 12 de octubre, días en los que se realizará un evento especial.

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Se trata de Cazón, ubicado a unos 170 o 180 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Con la llegada de la primavera, cuando los días se vuelven más largos y el verde vuelve a ganar protagonismo, este pueblo aparece como un destino ideal para quienes buscan pasar unos días rodeados de naturaleza.

Está ubicado a unos 15 kilómetros de Saladillo y a aproximadamente 2 horas y media de la Ciudad de Buenos Aires y es conocido como el “pueblo del millón de árboles”. Tiene una relación muy particular con la actividad forestal y se calcula que hay unos 5.000 árboles por cada habitante, una cifra que explica por qué el lugar también es considerado uno de los principales polos viveristas de la provincia.

Por qué visitar Cazón en Primavera: todo sobre la Expo Vivero Cazón

Si hay un momento del año en el que Cazón cobra todavía más vida, es durante la primavera. Cada octubre se realiza allí la Expo Vivero Cazón, una celebración que nació en 2012 con el objetivo de impulsar el desarrollo productivo y turístico de la localidad. Lo que comenzó como una muestra de productores locales fue creciendo hasta convertirse en una de las principales exposiciones de viveros de la provincia.

Este año tendrá un motivo especial, la celebración de su 15° edición, que se realizará durante el fin de semana largo del 10, 11 y 12 de octubre. Durante los tres días, los visitantes podrán recorrer más de 20 viveros y encontrar una enorme variedad de plantas y especies: árboles forestales, ornamentales, flores, cactus, suculentas, orquídeas y cítricos, entre otras. También habrá productos para quienes disfrutan de la jardinería, como macetas, herramientas e insumos, además de talleres gratuitos vinculados con el mundo de las plantas.

Más de 200 expositores, gastronomía y espectáculos

La propuesta no se limita a los viveros. La Expo Vivero también contará con una feria de emprendedores locales y regionales, propuestas gastronómicas, food trucks y la nueva propuesta de Café Botánico. Además, estará abierta la cantina del Club Cazón, gestionada por instituciones de la localidad.

Para quienes viajen en familia, habrá también un parque de diversiones con juegos para chicos y grandes. Como se trata de una edición aniversario, la agenda de espectáculos será especialmente importante. Durante los tres días habrá música y danzas con artistas locales y regionales, mientras que el cierre estará a cargo de Natalia Pastoruti, con una propuesta dedicada al folclore. La celebración también incluirá una torta aniversario que será compartida con los visitantes y otras actividades especiales por los 15 años de la exposición.

La historia de Cazón

La historia de Cazón está estrechamente vinculada con los árboles y las plantas. Uno de sus grandes protagonistas es el Vivero Municipal Eduardo L. Holmberg, creado en 1910 y considerado el vivero municipal más grande de la Provincia de Buenos Aires. El predio ocupa unas 210 hectáreas y allí se producen alrededor de 300 especies, entre forestales, ornamentales, frutales y aromáticas.

A este enorme espacio se sumaron con el tiempo numerosos viveros privados, hasta convertir a Cazón en un verdadero destino para los amantes de la jardinería y la naturaleza. La particular identidad del pueblo hizo que fuera conocido como “el vivero de la Provincia” y también como uno de los pulmones verdes bonaerenses. En 2019, además, fue declarado Pueblo Turístico de la Provincia de Buenos Aires.