Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires para hacer una escapada, hay uno que se destaca por tener solo 140 habitantes y ofrecer un entorno natural tranquilo: Azucena. Se trata de un pequeño pueblito en el partido de Tandil, ideal para tener una pausa de la ciudad y relajarse.

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Así es Azucena: el pueblito bonaerense de solo 140 habitantes

Caracterizado por sus campos tranquilos y paisajes serranos, Azucena es un pueblo muy chico que se vuelve el destino perfecto para pasar el día y recorrer cada uno de sus rincones, ya sea a pie o en bicicleta. El lugar cuenta con construcciones de ladrillo históricas, distribuidas en manzanas frente a los galpones ferroviarios y sus vías. Además, se puede disfrutar de sus paisajes naturales llenos de árboles antiguos y pequeñas sierras.

Se trata de un gran paisaje rural con varias fachadas que datan del 1900, entre las edificaciones históricas, los mejores lugares para visitar son:

Galpones ferroviarios

Museo al aire libre de maquinarias agrícolas

Plaza del pueblo

Biblioteca Pública

Club del Futbol Agrario, donde solía funcionar la panadería y carnicería.

La capilla, una propiedad recuperada que suele ser de lo más fotografiado del pueblo

Conocer espacios de producción y degustar diferentes dulces de leche y quesos, ver artesanías contemporáneas, entre otras.

Dónde queda Azucena: cómo ir en auto desde la Ciudad de Buenos Aires

Azucena se encuentra al sudeste de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tandil, y llegar desde la ciudad de Buenos Aires es bastante simple, aunque se encuentra a 360 kilómetros del centro urbano y se tarda cuatro horas y media en llegar.

Si buscan ir en auto desde la ciudad de Buenos Aires, la forma más directa de llegar es la siguiente: