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Su principal atracción son los caminos rurales: el pueblo de solo 140 habitantes para descansar el fin de semana

Se trata de uno de los poblados más tranquilos y rurales de la provincia de Buenos Aires. A dónde se encuentra ubicado y qué joyas turísticas tiene.

28 de septiembre, 2026 | 19.27
Su principal atracción son los caminos rurales: el pueblo de solo 140 habitantes para descansar el fin de semana

Entre los múltiples destinos de la provincia de Buenos Aires para hacer una escapada, hay uno que se destaca por tener solo 140 habitantes y ofrecer un entorno natural tranquilo: Azucena. Se trata de un pequeño pueblito en el partido de Tandil, ideal para tener una pausa de la ciudad y relajarse.

Así es Azucena: el pueblito bonaerense de solo 140 habitantes

Caracterizado por sus campos tranquilos y paisajes serranos, Azucena es un pueblo muy chico que se vuelve el destino perfecto para pasar el día y recorrer cada uno de sus rincones, ya sea a pie o en bicicleta. El lugar cuenta con construcciones de ladrillo históricas, distribuidas en manzanas frente a los galpones ferroviarios y sus vías. Además, se puede disfrutar de sus paisajes naturales llenos de árboles antiguos y pequeñas sierras.

Se trata de un gran paisaje rural con varias fachadas que datan del 1900, entre las edificaciones históricas, los mejores lugares para visitar son:

  • Galpones ferroviarios
  • Museo al aire libre de maquinarias agrícolas
  • Plaza del pueblo
  • Biblioteca Pública
  • Club del Futbol Agrario, donde solía funcionar la panadería y carnicería.
  • La capilla, una propiedad recuperada que suele ser de lo más fotografiado del pueblo
  • Conocer espacios de producción y degustar diferentes dulces de leche y quesos, ver artesanías contemporáneas, entre otras.

MÁS INFO

Dónde queda Azucena: cómo ir en auto desde la Ciudad de Buenos Aires

Azucena se encuentra al sudeste de la provincia de Buenos Aires, en el partido de Tandil, y llegar desde la ciudad de Buenos Aires es bastante simple, aunque se encuentra a 360 kilómetros del centro urbano y se tarda cuatro horas y media en llegar.

Si buscan ir en auto desde la ciudad de Buenos Aires, la forma más directa de llegar es la siguiente:

  • Salir de la Ciudad por la Autopista Buenos Aires - La Plata.
  • Continuar por la Autovía 2 hasta la zona de Coronel Vidal o empalmar con las rutas provinciales según el acceso óptimo hacia la zona de Tandil.
  • Tomar la Ruta Provincial 29 (RP29), que forma parte del trayecto principal indicado para llegar a Azucena, en el partido de Tandil.
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