Llegó la primavera y comienza la temporada de tulipanes: cuándo es la mejor época para ir a Trevelin y cuánto sale

El Campo de Tulipanes es uno de los destinos más llamativos para el turismo y con la llegada de la primavera, vuelve a ser el momento ideal para visitar Trevelin, en Chubut. La floración abrirá sus puertas con más de 40 variedades de colores de tulipanes.

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¿Cuándo es el mejor momento para ir al Campo de Tulipanes de Travelin?

El predio histórico de Trevelin para ver un paisaje colmado de tulipanes de colores el próximo miércoles 7 de octubre. Sin embargo, la nueva chacra 28 de Julio, ubicada sobre la Ruta 25 a la altura del kilómetro 85, abrirá sus puertas un poco antes el 1 de octubre, bajo la denominación “Tir Halen”.

"La apertura comienza el 7 de octubre, pero la floración es progresiva, por lo que el período más recomendado para ver los tulipanes en su máximo esplendor es entre el 15 y el 30 de octubre", sostiene la página oficial del Campo de Tulipanes.

La iniciativa de Juan Carlos Ledesma suma 4 millones de bulbos plantados. La floración en Trevelin ocurrió a tiempo, pero el crecimiento en 28 de Julio se retrasó por las heladas tardías. “Trevelin viene muy bien, no se ha retrasado, no viene con el atraso que tuvimos acá en 28, así que de todos modos vamos a abrir nuestras puertas el primero de octubre en horas de la tarde”, indicó el productor.

Ledesma confirmó que el volumen de plantación será el mismo que el del 2025 en tonos distintos distribuidos en 42 variedades de distintos tonos, "que van realmente del blanco al negro". “Nuestra idea es que sepan que, entre todas estas plantas, cada una vale”, remarcó el productor.

Ledesma fue distinguido esta semana por el Senado de la Nación por su aporte al cuidado del medio ambiente y por el desarrollo del turismo en la región.

¿Cuánto salen las entradas para el Campo de Tulipanes?

Al comenzar la plena etapa de floración, la experiencia cuesta $35.000 por persona, pero los menores de 12 años pasan gratis. Se trata de una oportunidad para disfrutar de un paisaje único y conocer uno de los puntos turísticos más llamativos de Chubut.

Ledesma explicó que la idea es que las personas que se acerquen lleven mate y reposera para disfrutar de los paisajes y pasar un momento agradable. “Nos encanta ver gente relajada, eso es lo que queremos”, sostuvo el emprendedor.