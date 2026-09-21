La primavera inició y Trevelin se prepara para recibir a cientos de turistas de todo el país que eligen a la ciudad chubutense que posee uno de los escenarios naturales más cautivantes de la Patagonia: el campo de tulipanes. Este destino ubicado en el Valle 16 de Octubre aflora cada octubre con colores vibrantes.

{{{htmlAmp}}}

El campo se encuentra en el kilómetro 50 de la Ruta Nacional 259, a unos 13 kilómetros del centro de Trevelin. En los próximos días, el verde del paisaje se mezclará con el color de los tulipanes: violetas, amarillos, rojos, blancos y rosados. Además, la propuesta ya tiene su lugar dentro del calendario turístico de Chubut, ya que cada año llegan hasta allí turistas que recorren las plantaciones, fotografían la floración y realizan otras actividades.

Este cultivo es desarrollado y cuidado por la familia Ledesma, reúne más de un millón de tulipanes que florecen en simultáneo al pie de la Cordillera de los Andes. Según destacan en el sitio web Trevelin Turismo, "el colorido del campo contrasta con los cielos primaverales y las cumbres nevadas que aún decoran el horizonte, haciendo de este paseo una propuesta visual y sensorial imperdible".

Para quienes viajan desde Buenos Aires u otros puntos del país, lo más recomendable es volar directo a Esquel, a unos 24 kilómetros de Trevelin con la que se conecta por medio de la Ruta Nacional 259. Aerolíneas Argentinas tiene a la venta pasajes desde $206.000 para viajar desde el 1 de octubre.

¿Cuándo empieza la temporada del campo de tulipanes 2026?

El campo abrirá sus puertas al público del 7 de octubre al 7 de noviembre de 2026. La floración es progresiva y recomiendan que el período más recomendado para ver los tulipanes en su máximo esplendor es entre el 15 de octubre y el 7 de noviembre.

Durante la visita se pueden recorrer los senderos del cultivo y sacar fotos en el cultivo de tulipanes, acceder a una confitería con opciones para almorzar o tomar el té, visitar la feria de artesanos con productos regionales y participar de actividades culturales con shows en vivo y artistas locales, todo depende de la programación y las condiciones climáticas.

¿Cuánto sale la entrada al campo de tulipanes 2026?

La entrada general al campo cuesta $45.000 y el valor de la compra anticipada de manera online hasta el 30 de septiembre es de $42.000, mientras que los menores de 12 años ingresan sin cargo. Los tickets anticipados no poseen una fecha asignada, sino que se pueda usar cualquier día de la temporada 2026.

El cultivo forma parte del tradicional circuito de la Ruta Galesa, por lo que se encuentra en la misma zona que las Cascadas Nant y Fall y la Bodega Viñas del Nant y Fall. Hay varias opciones para llegar al lugar: en vehículo particular por la Ruta 259; con agencias de viajes locales, que incluyen el campo dentro de sus excursiones; en remis o taxi, disponibles desde el centro de Trevelin; y transporte público Jacobsen, con salida desde la Plaza Coronel Fontana (Secretaría de Turismo), cuyos horarios de salida son 10 y 14:15; y el regreso es a las 14:45 y 19 horas.

¿Cómo nació el campo de tulipanes de Trevelin?

La historia del campo inició mucho antes de convertirse en la actual postal turística. La familia Ledesma comenzó el proyecto en 1996, con apenas 100 bulbos. Al principio, la producción se orientaba al mercado interno y también habían tratado de llegar al mercado de exportación.

Con el paso del tiempo, el cultivo fue creciendo y se sumaron nuevas variedades hasta construir una propuesta basada en una amplia paleta de colores. De a poco, los visitantes se fueron acercando al campo mientras la familia trabajaba. Tras su apertura al público, la cantidad de visitantes creció temporada tras temporada.

La propuesta se convirtió en un atractivo que se sumó a la propuesta turística de la ciudad de Trevelin, por fuera del verano. Además, el campo destaca porque el paisaje cambia todos los años. Los tulipanes son distribuidos por colores e incluso puede organizarse en degradé. En 2026, el campo desplegará más de 2,3 millones de bulbos de casi 30 variedades que florecerán en simultáneo.