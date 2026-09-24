El paraíso patagónica que combina ríos, saltos y un volcán como testigo, ¿cómo es Caviahue?

Ubicado en el noroeste de Neuquén, Caviahue se alza como uno de los destinos de paisajes de ensueño que se despliegan en un entorno cordillerano marcado por bosques de araucarias, cascadas y formaciones volcánicas.

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Integrante del área Caviahue-Copahue, donde la presencia del volcán Copahue define buena parte de las propuestas para quienes llegan durante las distintas épocas del año, la localidad ofrece actividades vinculadas con la naturaleza, el turismo de aventura y la nieve, además del acceso a las Termas de Copahue, ubicadas al pie del volcán.

Fundado en 1986, Caviahue-Copahue fue distinguido por ONU Turismo como uno de los pueblos pertenecientes a la exclusiva nómina de Best Tourism Villages 2024.

¿Qué hacer en Caviahue?

Entre los recorridos que se pueden hacer desde Caviahue aparece el Salto del Agrio, donde el río se desploma unos 45 metros entre paredes de roca volcánica. El paseo continúa por un paisaje marcado por los bosques de pehuenes, que se mezclan con lengas y ñires y pueden conocerse a través de distintos senderos.

El lago Caviahue acompaña la vida de la localidad y suma otra perspectiva del paisaje cordillerano. En los meses cálidos se puede practicar kayak y pesca, además de caminar por la costa, mientras que los alrededores permiten descubrir formaciones volcánicas y cursos un tanto escondidos.

La visita también puede extenderse hasta Copahue, ubicada a unos 18 kilómetros, donde se encuentran las Termas de Copahue. Allí se aprovechan las propiedades de las aguas minerales, los vapores, los fangos y las algas que surgen de la actividad geotérmica del lugar. La temporada termal se desarrolla habitualmente durante los meses de verano.

El paisaje cambia con la llegada del frío y la nieve, cuando el centro de esquí Caviahue se convierte en uno de los principales puntos de la temporada invernal. Las pistas permiten practicar esquí y snowboard, mientras que otras excursiones incluyen caminatas con raquetas y paseos en motos de nieve.

En cualquier época del año, el volcán Copahue, de 2910 metros, aparece como una referencia del paisaje. Sus alrededores concentran fumarolas, fuentes termales y otras manifestaciones de origen volcánico que permiten conocer las características geológicas que distinguen a este sector de la cordillera neuquina.

¿Cómo llegar a Caviahue desde Neuquén?

Para llegar a Caviahue desde Neuquén capital, el trayecto comienza por la Ruta Nacional 22 hasta Zapala y continúa por la Ruta Nacional 40 hasta Las Lajas, donde se toma la Ruta Provincial 21 y luego la Ruta Provincial 26 hasta la localidad cordillerana.