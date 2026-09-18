Uno de los más antiguos del país: así es el oasis termal que nace a los pies de la Cordillera de los Andes

El agua emerge de vertientes naturales con temperaturas que, de acuerdo con distintos registros, alcanzan aproximadamente 45 °C en superficie.

En el departamento Iglesia, al noroeste de San Juan, las Termas de Pismanta forman uno de los complejos termales más antiguos del país, con vertientes naturales situadas a unos 1750 metros sobre el nivel del mar y rodeadas por el paisaje de la Cordillera de los Andes.

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El establecimiento está sobre la ruta nacional 150, a aproximadamente 185 kilómetros de la capital provincial y a pocos kilómetros de Rodeo, en el corredor que atraviesa el valle de Iglesia hacia el paso internacional de Agua Negra.

¿Cuál es el origen histórico y la leyenda de las Termas de Pismanta?

El aprovechamiento de las fuentes se remonta a los pueblos originarios que habitaban la región antes de la llegada de los españoles, mientras que una tradición popular relaciona su denominación con Pismanta, cacique huarpe cuya historia quedó vinculada al origen de las aguas.

Aguas a 45 °C y vistas a los Andes: la experiencia de bienestar en el histórico complejo

El agua emerge de vertientes naturales con temperaturas que, de acuerdo con distintos registros, alcanzan aproximadamente 45 °C en superficie. Estudios geológicos ubican el sistema dentro de la cuenca de Iglesia, relacionadas con estructuras geológicas profundas del área andina.

El complejo actual funciona en torno al Termas Pismanta Hotel & Spa, construido sobre la estructura del antiguo hotel provincial de la década de 1950. La propuesta fue renovada y actualmente dispone de habitaciones con acceso a piscinas termales, además de espacios destinados a tratamientos y gastronomía.

La oferta incluye una piscina de grandes dimensiones, piletas individuales, sectores de spa y circuitos de bienestar. Parte de las habitaciones tiene acceso directo a las áreas de baño, mientras que el predio conserva espacios verdes con vistas hacia las montañas del valle de Iglesia.

¿Qué propiedades medicinales y composición química tienen las aguas de Pismanta?

Las características químicas de las aguas también fueron estudiadas desde el punto de vista geotérmico. Investigaciones científicas las clasifican como aguas de tipo sulfato sódico, mientras que análisis de las fuentes superficiales registraron temperaturas inferiores a los 45 °C.

¿Qué actividades y lugares turísticos se pueden visitar cerca de Pismanta?

Además del circuito termal, el lugar permite combinar la estadía con otros atractivos del departamento. Desde Pismanta se puede acceder al dique Cuesta del Viento, ubicado a unos 25 minutos en vehículo después de pasar por Rodeo, donde se desarrollan actividades náuticas y se recorren sectores del valle cordillerano.

La cercanía con otros puntos de interés permite completar el recorrido con visitas a Achango, donde se encuentra una capilla jesuítica del siglo XVII, y a localidades como Iglesia, Las Flores, Tudcum y Angualasto. La ruta nacional 150 también constituye el acceso hacia el paso de Agua Negra, uno de los principales cruces cordilleranos entre San Juan y Chile.