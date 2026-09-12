Tiene termas centenarias, es ideal para un fin de semana de relax y, a solo 7 km, se encuentran las ruinas de un pueblo que quedó bajo el agua.

La ciudad de Carhué, en el partido de Adolfo Alsina, fue reconocida como Capital Provincial de Turismo Termal. Sus termas existen hace más de 100 años y allí mismo se encuentra el Lago Epecuén, un imperdible del turismo termal con aguas terapéuticas hipermineralizadas que concentran cerca de 200 gramos de sal por cada litro, una concentración diez veces mayor a la del océano Atlántico y solo comparable con la del Mar Muerto.

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Los hoteles y spas de la zona ofrecen una variada gama de servicios con aguas que llegan a través del bombeo directo desde el lago: piscinas termales cubiertas, masajes localizados y relajantes, aromaterapias, aplicación de arcillas reafirmantes, fangoterapia, baño finlandés, ducha escocesa, máscaras cosmetológicas y actividades recreativas.

A solo 7 kilómetros de Carhué se encuentra uno de los lugares más particulares de todo el país: las ruinas de Villa Epecuén, un pueblo que supo ser un próspero centro turístico. Fundado en 1921 a orillas del mismo lago, Villa Epecuén llegó a recibir hasta 25.000 turistas por verano en su época de mayor esplendor. Sin embargo, el 10 de noviembre de 1985, tras años de lluvias intensas y obras hidráulicas inconclusas, el terraplén defensivo que protegía al pueblo cedió y las aguas del lago lo cubrieron por completo. Sus cerca de 1.500 habitantes debieron ser evacuados en un operativo que duró 15 días, sin registrarse víctimas fatales, aunque las pérdidas materiales fueron totales.

Carhué tiene termas centenarias y está a 7km de Villa Epecuén.

Durante casi dos décadas, Villa Epecuén permaneció completamente sumergida, hasta que el agua comenzó a retirarse y dejó a la vista un paisaje fantasmal de calles agrietadas, árboles petrificados y construcciones en ruinas, entre ellas el edificio de "El Matadero", obra del arquitecto Francisco Salamone. Hoy, esas ruinas se transformaron en uno de los principales atractivos turísticos de la región, y se pueden recorrer a través de distintos circuitos guiados.

Carhué volvió a ser noticia el 29 de enero de 2017, esta vez por un logro histórico, cuando 1.941 personas tomadas de la mano flotaron en el Lago Epecuén sin ningún tipo de asistencia y lograron batir un récord Guinness.

Cómo llegar en auto a Carhué desde la Ciudad de Buenos Aires

Para llegar en auto a Carhué desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hay que salir de CABA por la Autopista Riccheri y continuar por la Autopista Ezeiza-Cañuelas hasta tomar la Ruta Nacional 205; posteriormente, empalmar con la Ruta Provincial 65 y, hacia el tramo final, con la Ruta Provincial 85 que conduce directamente a Carhué. El viaje es de aproximadamente 530 km y dura unas 6 horas.