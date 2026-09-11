Le dicen el "Caribe oculto" de la Patagonia, tiene arenas blancas y hogar de manjares únicos

Ubicado en la costa atlántica de Río Negro, a unos 60 kilómetros de Las Grutas, Las Conchillas se abre paso como un pequeño destino de playa perteneciente al área de San Antonio Este. Se trata de un destino considerado un paraíso y una opción más que atractiva para una escapa de fin de semana.

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Caracterizado por su paisaje costero, sus aguas transparentes y una extensa superficie cubierta de conchillas que le dio nombre, es una alternativa para quienes buscan conocer uno de los sectores más particulares del litoral rionegrino.

A diferencia de los principales balnearios de la provincia, este rincón del Golfo San Matías conserva un entorno de menor urbanización, con playas amplias y espacios naturales para disfrutar del mar. Su cercanía con otros atractivos permite, además, recorrer distintos puntos de la costa durante una misma escapada.

¿Qué hacer en Las Conchillas, el Caribe oculto de la Patagonia?

Una de las mejores formas de conocer Las Conchillas es recorrer la playa a pie, especialmente durante la bajamar, cuando el mar se retira y deja al descubierto una extensa superficie de la costa. El paseo permite disfrutar del paisaje del Golfo San Matías, caminar entre las acumulaciones de valvas y observar la fauna que habita este sector del litoral rionegrino.

La pesca desde la costa es otra de las actividades que pueden realizarse durante la visita. Para quienes prefieren adentrarse en el golfo, en los alrededores de San Antonio Este también hay propuestas de navegación y excursiones embarcadas que permiten conocer el paisaje desde el agua.

El recorrido puede continuar por el puerto de San Antonio Este, un punto ligado a la actividad marítima de la localidad. Desde allí se pueden realizar distintas propuestas relacionadas con el mar y conocer otros sectores de esta zona del Golfo San Matías.

La gastronomía también forma parte de la experiencia. En los establecimientos de la zona se pueden encontrar platos preparados con productos del mar, como mariscos, pulpitos, rabas, almejas y paella, una opción para completar la jornada después de recorrer la costa.

A poca distancia aparece Punta Perdices, otro de los atractivos que se pueden incorporar a la escapada. Sus aguas transparentes y su playa de arena ofrecen un paisaje diferente dentro del mismo recorrido costero.

La excursión puede extenderse hasta Punta Villarino, donde se encuentra un apostadero de lobos marinos. La visita permite acercarse a uno de los principales espacios de fauna del área y sumar el avistaje de animales al recorrido por la costa.

¿Cómo llegar a Las Conchillas desde Las Grutas?

Desde Las Grutas, el camino hacia Las Conchillas comienza por la ruta que conduce hasta San Antonio Este, localidad ubicada sobre el Golfo San Matías. Una vez allí, hay que continuar hacia el sector costero donde se encuentra este particular destino de playa.