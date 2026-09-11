Con senderos entre verdes, espacios para practicar deportes y sectores destinados a la pesca, ofrece distintas opciones para pasar el día o quedarse durante un fin de semana.

Ubicado en el departamento santafesino de Iriondo, a unos 47 kilómetros de Rosario, Pueblo Andino aparece como una alternativa para quienes buscan una escapada cerca del río y en contacto con la naturaleza. La localidad se encuentra a orillas del Carcarañá, curso que atraviesa buena parte de sus paisajes y concentra varias de las actividades para los visitantes.

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Con senderos entre verdes, espacios para practicar deportes y sectores destinados a la pesca, ofrece distintas opciones para pasar el día o quedarse durante un fin de semana. A esto se suman construcciones vinculadas con su historia, ferias y propuestas gastronómicas.

Uno de los principales atractivos es la Reserva Hídrica Natural, un área protegida de unas 80 hectáreas que permite recorrer distintos ambientes próximos al curso de agua. El circuito incluye senderos, pendientes y miradores naturales desde los que pueden observarse especies de aves.

¿Qué hacer en Pueblo Andino?

El Circuito Natural es una de las alternativas para recorrer la localidad a pie o en bicicleta. El trazado destinado al ciclismo de montaña supera los 15 kilómetros y se desarrolla por caminos que bordean el Carcarañá, con sectores de bosque y diferentes desniveles.

La costa también permite realizar pesca deportiva. Entre las especies que pueden encontrarse en el río aparecen bagres, amarillos, bogas, tarariras y dorados.

Para conocer parte del patrimonio local, se puede visitar la antigua estación ferroviaria, que todavía se encuentra en funcionamiento. El recorrido por el pueblo también permite observar construcciones del siglo XX y otros espacios relacionados con su desarrollo.

Otra opción es acercarse a las actividades que se organizan durante el año. Ferias de artesanos y emprendedores, además de peñas, forman parte de la agenda social de la localidad y reúnen a habitantes de Andino y de localidades cercanas.

El paseo puede completarse con una visita al Museo Histórico y Paleontológico Tito Zuddas, donde se conservan fósiles de megafauna encontrados en las márgenes del Carcarañá, además de fotografías, herramientas y objetos relacionados con la historia del lugar.

¿Cómo llegar a Pueblo Andino desde la Ciudad de Buenos Aires?

Desde la Ciudad de Buenos Aires, el trayecto hasta Pueblo Andino se realiza principalmente por la Autopista Buenos Aires-Rosario (Ruta Nacional 9). Una vez en la zona de Rosario, hay que continuar por la Autopista Rosario-Santa Fe y tomar el acceso hacia Villa La Ribera, desde donde se conecta con la Ruta Provincial 91, uno de los principales accesos a la localidad.