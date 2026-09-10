Queda a menos de 2 horas y este fin de semana celebra la Fiesta del Buñuelo: la escapada ida y vuelta en un día. Foto: Instagram

Este fin de semana del 12 y 13 de septiembre llega a la localidad de Navarro la Fiesta del Buñuelo, con entrada libre y gratuita. A menos de 2 horas de la Ciudad de Buenos Aires, este destino es perfecto para quienes quieren hacer una escapada en la que la ida y vuelta sea durante el mismo día.

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El evento es organizado por la Municipalidad de Navarro. Quienes se acerquen, durante dos días van a poder disfrutar de un sector buñuelero para comprar y degustar de los buñuelos elaborados artesanalmente, food trucks, feria de emprendedores locales, espectáculos musicales y el Gran Premio 2026 al mejor buñuelo de la fiesta.

Este fin de semana se celebra la Fiesta del Buñuelo Navarrense. Foto: Instagram

Navarro es una localidad, cabecera del homónimo partido. Oficialmente, el pueblo fue fundado el 25 de octubre de 1864, sin embargo, su historia se remonta tiempo atrás. Se trata de uno de los pueblos más emblemáticos de la historia argentina, ya que en 1828 se libró la batalla de Navarro, en la que las fuerzas del general Lavalle derrotaron a las del coronel Manuel Dorrego.

Además de asistir a la Fiesta del Buñuelo Navarrense, quienes viajen este fin de semana van a poder disfrutar de su laguna. Asimismo, son parada obligada el Parque Dorrego, el Museo Histórico Biográfico Coronel Manuel Dorrego, la villa ecológica y el almacén-museo "La Protegida", que se encuentra en la esquina de boulevard 19 y calle 30.

Cómo llegar a Navarro desde la Ciudad de Buenos Aires

En auto, la opción más rápida es salir de capital a través de la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7). Luego hay empalmar con la Autopista Presidente Perón o continuar por la Ruta Provincial 47 en la zona de Luján, para conectar con la Ruta Provincial 41, la cual conduce directamente hacia el ingreso de Navarro en un trayecto de aproximadamente 100 a 110 kilómetros.

Para quienes viajan en transporte público está la Línea 136 (Sargento Cabral). El ramal sale desde distintos puntos del oeste del Gran Buenos Aires, como las estaciones de Merlo o Marcos Paz. El recorrido completo de este colectivo ingresa a las calles principales de Navarro y finaliza en su zona céntrica o estación.

Por último, se puede ir con el Tren Sarmiento desde la Estación Plaza Miserere/Once hasta las estaciones de Merlo o Moreno y, desde allí, hacer transbordo con la Línea 136.