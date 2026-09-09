Dónde queda Las Cuevas, el pueblo argentino ubicado a más de 3.000 metros de altura que parece un rincón de Europa

Desde el año 2013, en cada temporada estival, investigadores del Laboratorio de Paleoecología Humana de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales (UNCuyo) y estudiantes de la carrera de Historia y de Arqueología de la Facultad de Filosofía y Letras (UNCuyo) realizan tareas de excavación arqueológica, extensión y difusión del conocimiento científico en Las Cuevas, ubicada en el departamento de Las Heras, próxima al límite internacional con Chile. Dichas tareas están dirigidas por los doctores Víctor Alberto Durán y Alejandra Gasco.

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La localidad se emplaza en el valle del río Las Cuevas, al noroeste de Mendoza, a unos 3.200 metros sobre el nivel del mar. Las Cuevas fue fundada durante el gobierno de Juan Domingo Perón, en la década de 1950, como una villa modelo de altura e inaugurada en 1953.

En ella destacaban las construcciones de estilo nórdico y escandinavo, hechas con maderas y piedras. Actualmente, Las Cuevas es la última parada en el circuito provincial de alta montaña con destino al "Cristo Redentor" o para dirigirse a Chile, y también se utiliza como una zona de aclimatación antes de emprender el ascenso del cerro Aconcagua (6.962 m).

El hallazgo que cambió la historia de Mendoza

La Arqueología ha permitido corroborar la ocupación temprana en la zona de Las Cuevas: hacia febrero de 2015, hallaron los restos de un niño de entre 3 y 5 años de edad. Sobre un fragmento de uno de sus huesos, se realizó un fechado radiocarbónico cuya fecha obtenida da a este individuo una antigüedad de 5.750 años AP (Antes del Presente), siendo así el más antiguo de la provincia de Mendoza.

Este descubrimiento no solo reconfigura la línea temporal de la ocupación humana en la región, sino que también aporta información valiosa sobre las prácticas funerarias y el modo de vida de las poblaciones que habitaron la cordillera en tiempos remotos.

En diciembre de 2018, se amplió la excavación del sitio donde se encontró el entierro infantil. La expedición finalizó con el hallazgo de restos de un nuevo infante, posiblemente de menor edad. Este segundo hallazgo confirma la importancia del sitio como un lugar de inhumación recurrente y abre nuevas líneas de investigación sobre las prácticas mortuorias de las poblaciones prehispánicas en la alta montaña.

Cómo trabajan los arqueólogos en Las Cuevas

Durante las épocas de calor de cada año, entre diciembre, enero y febrero, miembros del Laboratorio de Paleoecología Humana emprenden viaje desde la ciudad de Mendoza hasta Las Cuevas. Allí realizan actividades que corresponden a las primeras fases de la investigación arqueológica: prospección –actividad por medio de la cual se explora el terreno en busca de posibles restos y sitios arqueológicos– y excavación.

Para realizar una excavación, los miembros del equipo de investigación seleccionan el lugar en donde se estima que puede haber restos arqueológicos, trazan una cuadrícula, normalmente de un metro por un metro y proceden a extraer capas de sedimento cada 5 centímetros.

Esas capas se pasan por una "zaranda" , una especie de tamiz que permite visualizar mejor y separar los restos arqueológicos que pueden no haberse visto a simple vista durante la excavación.

Una vez que la excavación finaliza, proceden a enviar los restos arqueológicos a laboratorio. Allí, los materiales se clasifican según su origen: restos botánicos, líticos y zooarqueológicos (fauna), además de cerámica. Luego, cada investigador analiza el material que le corresponde según su especialidad.

La riqueza arqueológica de Las Cuevas

Es destacable que Las Cuevas se caracteriza por la abundancia y variedad de material arqueológico hallado tanto en superficie como en los ocho sitios arqueológicos trabajados en el lugar. Entre los materiales rescatados se pueden mencionar restos faunísticos que incluyen desde camélidos hasta valvas de moluscos; material lítico –desechos de talla, artefactos formatizados y puntas de proyectil–; restos vegetales y diversidad de restos cerámicos.

Todo ello da testimonio de la presencia humana en la zona desde tiempos remotos, hasta la misma expansión del Estado Incaico.

Además de las tareas de investigación, desde 2013 los arqueólogos trabajan en la difusión del conocimiento científico en la zona. Colaboraron en la confección de cartelería con información histórica y arqueológica, realizaron un ciclo de conferencias en la vivienda del andinista Carlos Tejerina y montaron allí mismo una muestra museográfica temporal sobre los restos incaicos encontrados en la zona. Estas últimas labores fueron realizadas bajo la coordinación de la magister Laura Piazze (Facultad de Ciencias Políticas y Sociales - UNCuyo) y la doctora Alejandra Gasco (Facultad de Filosofía y Letras - UNCuyo - Conicet).

Asimismo, trabajan con la comunidad del lugar y la Dirección de Turismo de la Municipalidad de Las Heras en vistas a revalorizar la villa como parte del patrimonio histórico y arqueológico de Mendoza. Los investigadores y becarios del Conicet-Mendoza y de la Universidad Nacional de Cuyo continúan año tras año desenterrando los secretos de Las Cuevas, un lugar que guarda en sus suelos la historia más profunda de la ocupación humana en la cordillera de los Andes.