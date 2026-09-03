Se trata de María Luisa Lezcano Rodríguez, quien fue arrestada durante un control policial realizado en Tunuyán, donde los efectivos detectaron inconsistencias en los datos aportados sobre su identidad.

La mujer señalada como la “falsa perito” en la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña fue detenida este jueves en Mendoza. Se trata de María Luisa Lezcano Rodríguez, quien fue arrestada durante un control policial realizado en Tunuyán, donde los efectivos detectaron inconsistencias en los datos aportados sobre su identidad.

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La mujer quedó a disposición de la Justicia y enfrenta una investigación vinculada con su presunta usurpación de título. La detención ocurrió alrededor de las 12:30 en la calle Sarmiento, en la localidad de Colonia Las Rosas. Los agentes procedieron a identificar a la mujer mediante el sistema biométrico y comprobaron que sobre Lezcano Rodríguez existían medidas judiciales pendientes relacionadas con la causa federal.

Quién es la falsa perito del caso Loan Peña

Lezcano Rodríguez tiene 40 años, es oriunda de Entre Ríos y reside en Tunuyán desde hace aproximadamente cinco años. Su nombre adquirió notoriedad durante la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, el niño que fue visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Durante los primeros días de búsqueda, la mujer aseguró haber participado en tareas vinculadas con la búsqueda de personas y aportó información y posibles pistas que fueron consideradas dentro de los operativos desplegados para intentar localizar al menor. Su participación generó posteriormente cuestionamientos y derivó en una investigación judicial.

Por otra parte, la Justicia de Mendoza investiga a Lezcano Rodríguez por una presunta usurpación de título. La acusación surgió a partir de que la mujer habría actuado o se habría presentado como perito sin contar con esa condición profesional. En 2024, las autoridades mendocinas habían ordenado localizarla para comunicarle formalmente su imputación por ese delito.

La propia Lezcano Rodríguez negó en aquel momento haber trabajado oficialmente como perito dentro de la causa por la desaparición de Loan. En una entrevista concedida al diario Los Andes en noviembre de 2024, sostuvo que su participación se produjo a partir de una convocatoria realizada por Walter Maciel, quien era comisario de la localidad de 9 de Julio cuando desapareció el niño.

“Jamás manifesté que trabajara como perito en la causa Loan”, afirmó entonces. La mujer explicó que había intervenido en calidad de diplomada en búsqueda de personas y como testigo, y negó haber formado parte oficialmente del equipo de peritos que trabajaba en la investigación.

Ahora, la Justicia deberá determinar la situación procesal de Lezcano Rodríguez y definir las próximas medidas dentro del expediente. Entre las posibilidades se encuentra su eventual traslado, mientras los investigadores deberán establecer el alcance de las acusaciones que pesan sobre la mujer y las circunstancias relacionadas con su intervención en la causa por la desaparición de Loan Peña.

Caso Loan Peña

Loan desapareció el 13 de junio de 2024, cuando tenía cinco años, luego de participar de un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna, ubicada en el paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio. El niño salió junto a su tío Antonio Benítez y otras personas para buscar naranjas y, desde ese momento, se perdió su rastro. Durante los primeros días, la investigación estuvo centrada en la posibilidad de que se hubiera extraviado en la zona rural, aunque posteriormente cobró fuerza la hipótesis de una posible sustracción.

La causa pasó al fuero federal ante la sospecha de que Loan pudiera haber sido víctima de una red de trata de personas. En ese contexto, fueron detenidos e imputados distintos adultos que estuvieron vinculados con el almuerzo o con las primeras horas de la búsqueda, entre ellos Antonio Benítez, Daniel “Fierrito” Ramírez, Mónica Millapi, Carlos Pérez, María Victoria Caillava y el comisario Walter Maciel. La Justicia también incorporó distintas líneas de investigación a partir de peritajes telefónicos, análisis de vehículos, rastrillajes y otras medidas destinadas a reconstruir qué ocurrió después de la desaparición.

La causa principal cuenta con siete imputados por la presunta sustracción y ocultamiento del menor, mientras que existe además una causa conexa con otros diez imputados por hechos vinculados con la manipulación de testimonios, el entorpecimiento de la investigación y otros delitos.