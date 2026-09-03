Maciel hizo planteos y volvería a declarar en el juicio Loan: las respuestas que busca la Justicia sobre su rol

Poco antes de empezar la nueva audiencia en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, el 13 de Junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, uno de los siete principales imputados, el ex comisario Walter Maciel realizó tres planteos ante el Tribunal Federal que lleva adelante el proceso penal, luego de que se conociera su pedido de declarar la semana próxima y que se propusiera que esa declaración se lleve adelante el próximo jueves 10 de septiembre.

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Los pedidos que el excomisario le hizo a la Secretaria del Tribunal, durante una entrevista previa al inicio de la jornada de este jueves, incluyeron planteos vinculados con su situación procesal y uno muy puntual para incluir un coadyuvante en su equipo de abogados defensores. La solicitud de Maciel se basa en que su defensor tiene además otros casos que atender y podría tener una “ausencia temporal” por lo que necesitaría quien lo acompañe en la defensa.

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En la audiencia en la que Maciel habló brevemente estaban presentes José y María, los padres del pequeño, quienes escucharon de la boca del ex comisario decir: “Soy imputado y perjudicado pero voy a colaborar en todo, yo quiero aportar a la causa, no voy a entorpecer ni demorar el proceso”. Esa frase servía para contestar en parte el debate que se planteaba porque algunos de los integrantes del Tribunal y de la querella entendían que buscaba ganar tiempo y pedir luego algunas prórrogas para que sus nuevos abogados se pongan al tanto de la causa y del avance del debate.

Además uno de los primeros intercambios tenía que ver con la posibilidad de que Maciel cite como abogado a Rodolfo Baqué o a Enzo Di Tella, letrados que ya intervienen en el juicio como defensores de otros imputados. Fue el propio ex comisario quien sugirió esos nombres y rápidamente tuvo oposición por parte del fiscal Carlos Schaerer que sostuvo que “había intereses contrapuestos”.

Finalmente, el juez Fermín Ceroleni -presidente del Tribunal a cargo- aseguró que no habrá interrupciones ni demoras porque “este debate no se va a suspender por ninguna circunstancia”. Por otro lado, se determinó que este viernes 4 de septiembre el ex comisario Walter Maciel definirá a su coadyuvante en la defensa.

Para la familia de Loan, la expectativa de que Walter Maciel acepte volver a declarar la próxima semana es muy grande ya que insisten que con el avance del juicio se fueron conociendo detalles que apuntan directamente a él en cuanto a los momentos posteriores a la desaparición y es el hombre que más contacto tuvo con los principales acusados.

Si bien las declaraciones recientes en el juicio lo ubican con varias intervenciones en la investigación, lo que buscan determinar es si se trató de una cuestión vinculada a su propia inoperancia e ineficiencia o si, en todo caso, existió algo mucho más profundo. En ese caso, la palabra del excomisario puede volverse clave en lo que la familia llama “la ruptura del pacto de silencio” de los imputados. Sin embargo, poco antes de empezar la audiencia y ante medios locales, el padre del niño volvió a cargar contra su hermana y aseguró que Laudelina sabe lo que pasó y que eso a la familia le genera “angustia y desesperación”.

Por otro lado, este jueves declararon un hombre y una mujer que son personal de Prefectura y participaron de los operativos cuando se identificaron a quienes decían pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy, imputados por la privación de la libertad de los familiares y menores del pequeño desaparecido. También habló una vecina de 9 de Julio recordó cómo se publicó y se habló de “la aparición de Loan” en distintos grupos de redes sociales, lo que para el expediente fue un momento clave y ocurrió la madrugada del 14 de junio de 2024.

Ahora, la expectativa está puesta en saber si finalmente será Walter Maciel el primero de los principales imputados en hablar ante el Tribunal, si responderá preguntas y si finalmente se podrá avanzar en conocer qué pasó y dónde está Loan.