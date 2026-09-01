Giro en el caso Loan: piden que no se descarte la hipótesis de trata por estas razones

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), con Alejandra Mangano y Marcelo Colombo como referentes, apeló el fallo de la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, que descartó la hipótesis de trata de personas en el caso por la desaparición de Loan Danilo Peña. Al mismo tiempo, una recusación fue desestimada en las últimas horas.

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La apelación fue presentada ante la Cámara Federal, que deberá resolver si se mantiene o se revoca la decisión de la magistrada correntina. La PROTEX sostiene que la hipótesis de trata no debe ser descartada y que existen elementos que justifican mantenerla como una línea de investigación activa en la causa.

El fallo de la jueza Pozzer Penzo había cerrado la posibilidad de investigar el caso bajo la óptica de la trata de personas, una decisión que fue cuestionada por el organismo especializado en la lucha contra ese delito. La apelación plantea que la magistrada no habría considerado todas las pruebas y testimonios que podrían apuntar a la participación de una red de trata en la desaparición del niño, ocurrida el 13 de junio de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

El rechazo a la recusación del juez Fermín Amado Ceroleni

En un desarrollo paralelo, el Tribunal Oral Federal de Corrientes rechazó la recusación del juez Fermín Amado Ceroleni en el juicio por la desaparición de Loan. El pasado 28 de agosto, el defensor oficial de Antonio Benítez, uno de los siete acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento del menor, Enzo Di Tella, había solicitado la recusación por “temor fundado de parcialidad”.

En el documento de 26 páginas, el abogado mencionó una "situación reiterada y no aislada" en el debate, con "interrupciones durante los interrogatorios, llamados de atención, restricciones para profundizar determinadas respuestas, diferentes criterios frente a objeciones sustancialmente similares y modificaciones de las reglas respecto de hechos nuevos o novedosos".

Di Tella argumentó que dichas intervenciones restringieron de manera sistemática el rol de las defensas y los fiscales, y que el Tribunal "exteriorizó una marcada preocupación respecto de la duración del debate y de cualquier circunstancia susceptible de provocar una demora".

En su respuesta, el Tribunal sostuvo que "no advierte que en la dirección del debate se haya incurrido en hostilidad u animosidad para con ninguna de las partes, ni en tratos con deferencia que favorezcan a alguna de ellas". Frente a este escenario, se resolvió rechazar la recusación al juez, por lo que Ceroleni continuará presidiendo el debate y el juicio por la desaparición de Loan sigue su curso sin mayores conflictos procesales.

El contexto del juicio y las próximas definiciones

El juicio por la desaparición de Loan Peña ya lleva más de dos años de trámite y tiene a siete personas acusadas por su presunta participación en la sustracción y ocultamiento del niño. Ahora, la decisión de la Cámara Federal sobre la apelación de la PROTEX será clave para determinar si la hipótesis de trata se mantiene activa o si se confirma el descarte dispuesto por la jueza Pozzer Penzo.

Mientras tanto, la causa sigue generando expectativa y reclamos de justicia por parte de la familia de Loan y de organizaciones que exigen respuestas sobre el paradero del niño.