Caso Loan: piden recusar a un juez por “temor certero fundado de parcialidad” 

El defensor oficial de Antonio Benítez, uno de los siete acusados por la supuesta sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña, solicitó este viernes la recusación del juez Fermín Amado Ceroleni por “temor fundado de parcialidad”.

Conforme al escrito de 26 páginas presentado, el abogado Enzo Di Tella mencionó una “situación reiterada y no aislada” ocurrida en el debate, en el que hubo “interrupciones durante los interrogatorios, llamados de atención, restricciones para profundizar determinadas respuestas, diferentes criterios frente a objeciones sustancialmente similares y modificaciones de las reglas respecto de hechos nuevos o novedosos (…)”.

Dichas intervenciones habrían restringido de manera sistemática el rol de las defensas y los fiscales, al tiempo que el Tribunal “exteriorizó una marcada preocupación respecto de la duración del debate y de cualquier circunstancia susceptible de provocar una demora”, consideró Di Tella, quien se defendió de las acusaciones de “obstaculizar” el juicio: “Comparezco en cumplimiento de una función constitucional: ejercer eficazmente la defensa de Antonio Benítez”.

En este sentido, el abogado citó el testimonio de Fabio Pirrone, a quien intentó formular una serie de preguntas, pero “de muy mala manera el Sr. Presidente lo interrumpió manifestando en que no podía preguntar eso, que debía valorarlo en los alegatos finales y le levantó la voz, al punto de tener que solicitarle un mejor trato de su parte”, mientras que señaló haber sido culpado por “hostigar” a un testigo y criticó los “gritos” y el “modo” de Ceroleni para digirse a esa defensa. Otra de las cuestiones a la que se refiere el asesor legal se vincula con la celeridad del juicio y la invocación de “la sociedad espera una respuesta”.

“La función jurisdiccional no consiste en proporcionar una respuesta cualquiera para satisfacer esa expectativa. La sociedad tiene derecho a una respuesta judicial, pero no tiene derecho a exigir una condena. Una respuesta judicial legítima puede ser condenatoria si la prueba demuestra culpabilidad, y puede ser absolutoria si la acusación no logra destruir el estado constitucional de inocencia”, argumentó en este punto.

El martes 26 de agosto, Nicolás “Americano” Soria amplió su indagatoria y afirmó que solo responderá interrogaciones de su abogado, a lo que Ceroleni le advirtió que “eso no existe” y se lo impidió.

La defensa de Benítez pidió la revocatoria, adhirieron la mayoría de los letrados de los acusados, se dictó un cuarto intermedio y el Tribunal en pleno revocó la decisión unipersonal del Presidente. Para Di Tella, aunque ya no hay perjuicio concreto para Soria, eso demuestra un temor de que la responsabilidad ya está decidida.

Además, aclaró que el posible apartamiento del magistrado no implica la nulidad del debate oral y público porque hay dos jueces sustitutos (Quiñones y Bosch), pidió la invocación de las normas constitucionales y convencionales citadas en el documento, y ofreció como prueba los registros audiovisuales completos de las audiencias.

En este sentido, Di Tella peticionó que se realice una comparación del trato para con el Ministerio Público Fiscal y las demás defensas.“Quiero que Antonio Benítez sea juzgado y que se dicte una sentencia acorde a la producción de la prueba en este juicio oral y público. No que sea condenado por la presión social y mediática y sobre el concepto que generaron sobre Benítez los medios y la opinión pública (que si bien son muy importantes), que en este caso han tergiversado mucho la realidad y quizás influenciado en los actores judiciales”, manifestó el defensor oficial.

Por su parte, el abogado Rodolfo Baqué, defensor de Elizabeth Cutaia, imputada por el presunto entorpecimiento de la investigación, se mantuvo al margen del planteo.

“Mi adhesión es no positiva porque no está determinada la causal. El juez es una figura paternalista. Y en el debate tiende a permitir y concederle pequeñas ventajas al hijo más bruto, ignorante o menos capacitado. Pero advertida esta situación, se debe continuar con la misma lógica correspondería reexaminar nuevamente esta conducta”, expresó el letrado.