En la última audiencia del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña declararon cuatro efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de la Policía Federal Argentina (PFA), quienes con su testimonio dejaron en evidencia a Nicolás Soria, conocido como “El Americano”, un acusado que se presentaba como integrante de organismos internacionales como Interpol y la DEA.

Los agentes Federico Cabrera, Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez, de Prefectura, y Lucas Matías González, de la Policía Federal, participaron de distintos procedimientos y tareas de custodia en el hotel Despertar Iberá de la localidad correntina de 9 de Julio.

En ese lugar se habían alojado miembros de la denominada “Banda del hotel”, un grupo de diez personas que actualmente enfrenta el juicio por su presunta participación en acciones que entorpecieron la investigación por la desaparición del niño.

“Nadie podía pedirme la identificación”

Uno de los testimonios que más llamó la atención fue el de Natanael Escobar. El efectivo relató que, cuando le pidió a Soria que se identificara, el acusado le respondió que pertenecía a Interpol y que nadie tenía autoridad para exigirle documentación.

“Soria me dijo que era de Interpol y que nadie podía pedirle la identificación, ni la jueza (Cristina Pozzer Penzo), porque él tenía un jefe que estaba por encima de todos”, declaró Escobar. El prefecto también contó que Soria le hablaba en inglés, aunque luego comenzó a comunicarse en español cuando llegaron otros integrantes de Prefectura.

El relato cobró más relevancia después de que en la jornada anterior una testigo asegurara que “El Americano” decía ser integrante de la DEA.

La “banda del hotel”

Soria está detenido e imputado por presuntamente haber entorpecido la investigación sobre la desaparición de Loan, ocurrida en junio del 2024, cuando el niño fue visto por última vez tras el almuerzo familiar en la casa de su abuela Catalina.

Según la acusación fiscal, Soria formaba parte de la denominada “Banda del hotel”, integrada por diez imputados que llegaron a la localidad días después de la desaparición bajo la fachada de la Fundación Lucio Dupuy. La hipótesis sostiene que el grupo habría desplegado distintas acciones para desviar o entorpecer la pesquisa.

Las declaraciones continuarán la próxima semana. El miércoles deberán presentarse José Gerardo Alfonzo, Carlos Javier Cuevas, Matías Emanuel Ramírez y Gonzalo Sebastián Abendaño, todos integrantes de Prefectura. Al día siguiente será el turno de Matías Agustín Fernández, Belén Nazarena Acosta, Vanina Soledad Escobar y María Isabel González, también pertenecientes a la fuerza.