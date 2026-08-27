Juicio Loan: así se vivió la última audiencia en medio de fuertes acusaciones

En su tercera declaración, Nicolás “El Americano” Soria fue protagonista este miércoles de un careo con el testigio Roberto Carlos Sotelo, quien lo acusa de haberle vendido drogas a cambio de información por la desaparición del menor Loan Peña, a mediados de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

Sotelo declaró por Zoom desde la Unidad Penal 6 de Corrientes, donde está detenido por una causa de violencia de género, que se originó por las drogas que presuntamente le suminstró Soria, según lo que expresó hoy ante los integrantes del tribunal: “Vos me convidaste la droga a orillas del río”, en Goya, le dijo.

A su turno, “El Americano” Soria, detenido e imputado por entorpecer la investigación, desmintió esa versión: “Jamás compré o consumí ninguna clase de estupefacientes con Sotelo, que es de lo que se me acusa. A él lo vi en tres oportunidades. La primera fue en su casa entre el 4 y 5 de agosto de 2024, una reunión de 15 minutos”.

“Ellos (por Roberto y su hermana Mónica) provienen de un clan delictivo relacionado con los estupefacientes” dijo Soria, en medio de un acalarado debate.

A su turno, Mónica Sotelo sostuvo que Soria fue hasta su vivienda con una falsa orden de allanamiento, con el supuesto fin de intimidarla y vincular la desaparición de Loan con el narcotráfico, y además lo acusó de ser “agente de la DEA”, la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos encargada de combatir el tráfico.