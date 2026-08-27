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Desaparición de Loan

Juicio Loan: así se vivió la última audiencia en medio de fuertes acusaciones

En VIVO - Actualizado hace 8 minutos

Las últimas noticias del Caso Loan. Seguí el Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

Juicio Loan: así se vivió la última audiencia en medio de fuertes acusaciones

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

 

Hace 19 minutos

El fuerte careo entre El Americano y un testigo

En su tercera declaración, Nicolás “El Americano” Soria fue protagonista este miércoles de un careo con el testigio Roberto Carlos Sotelo, quien lo acusa de haberle vendido drogas a cambio de información por la desaparición del menor Loan Peña, a mediados de 2024 en la localidad correntina de 9 de Julio.

 

Sotelo declaró por Zoom desde la Unidad Penal 6 de Corrientes, donde está detenido por una causa de violencia de género, que se originó por las drogas que presuntamente le suminstró Soria, según lo que expresó hoy ante los integrantes del tribunal: “Vos me convidaste la droga a orillas del río”, en Goya, le dijo.

 

A su turno, “El Americano” Soria, detenido e imputado por entorpecer la investigación, desmintió esa versión: “Jamás compré o consumí ninguna clase de estupefacientes con Sotelo, que es de lo que se me acusa. A él lo vi en tres oportunidades. La primera fue en su casa entre el 4 y 5 de agosto de 2024, una reunión de 15 minutos”.

 

“Ellos (por Roberto y su hermana Mónica) provienen de un clan delictivo relacionado con los estupefacientes” dijo Soria, en medio de un acalarado debate.

 

A su turno, Mónica Sotelo sostuvo que Soria fue hasta su vivienda con una falsa orden de allanamiento, con el supuesto fin de intimidarla y vincular la desaparición de Loan con el narcotráfico, y además lo acusó de ser “agente de la DEA”, la agencia del Departamento de Justicia de Estados Unidos encargada de combatir el tráfico.

Hace 1 hora

El cruce entre juez Simón Bracco y el abogado Rodolfo Baqué

En tanto, otro contrapunto de la jornada lo protagonizaron el juez Simón Bracco y el abogado Rodolfo Baqué, patrocinador de Elizabeth Cutaia, integrante de la defensa de los imputados por presunto entorpecimiento de la investigación.

 

El magistrado llamó reiteradamente la atención al letrado por sus constantes interrupciones, mientras se desarrollaban las declaraciones testimoniales, generándose un momento de marcada tensión dentro de la sala.

 

Por otra parte, el tribunal resolvió hoy rechazar el pedido de reconstrucción relacionado con el botín de Loan, una medida que había sido solicitada por Baqué durante las audiencias de la semana pasada.

 

Este jueves continuarán las audiencias con las declaraciones de Federico Cabrera, Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez, todos pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y Lucas González, de la Policía Federal (PFA).

Hace 2 horas

Cómo continúan las audiencias

Este jueves continuarán las audiencias con las declaraciones de Federico Cabrera, Natanael Escobar y Natalia Verón Gómez, todos pertenecientes a la Prefectura Naval Argentina (PNA) y Lucas González, de la Policía Federal (PFA).

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Caso Loan: sobreseyeron a ocho personas investigadas por presunta trata

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"Gritos desesperados": el escalofriante relato de un testigo que complica a los acusados

El vecino de El Algarrobal que vive cerca de la zona de la desaparición repitió su declaración de instrucción y revivió el debate. Los principales acusados que estaban más cerca, ¿no escucharon nada?

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