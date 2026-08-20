El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Juicio Loan: investigadores afirmaron que a Loan Peña “se lo llevaron"
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Juicio por la desaparición de Loan Peña: cuatro policías declararán este miércoles
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El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Hace 1 hora
Investigadores de la Policía Federal afirmaron que a Loan Peña “se lo llevaron”
Dos investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) coincidieron en señalar que a Loan Peña “se lo llevaron” de las inmediaciones de la casa de su abuela, donde el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. Las afirmaciones surgieron durante una nueva jornada del juicio por la desaparición del menor en Corrientes.
El comisario de la Policía Federal Marcelo Daniel Román sostuvo ante el tribunal que, de acuerdo con su experiencia y con los elementos que fueron incorporados a la investigación, Loan “no pudo trasladarse solo desde la zona del naranjal”, ubicada en cercanías de la vivienda de su abuela Catalina Peña.
Se refirió, además, a las distintas líneas que fueron evaluadas durante la pesquisa. En ese sentido, explicó que “la hipótesis del accidente” fue una de las posibilidades que adquirió relevancia a partir de las pruebas reunidas en la causa.
Hace 2 horas
Juicio Loan: cómo continúan las audiencias por la desaparición
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El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Hace 3 horas
Tras la declaración de "El Americano", cómo sigue el juicio por Loan
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El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
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En la segunda vez que presta testimonio en el juicio por la desparición de Loan Danilo Peña, Soria negó las acusaciones de usurpación de títulos, privación ilegítima de la libertad y manipulación de testimonios que le atribuyen.
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Caso Loan: una demoledora declaración complicó al comisario Maciel y sacudió la causa
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En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan, un perito forense brindó detalles de una pericia que complica al exnavío y a la exfuncionaria.
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