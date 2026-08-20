Juicio Loan: investigadores afirmaron que a Loan Peña “se lo llevaron"

Dos investigadores de la Policía Federal Argentina (PFA) coincidieron en señalar que a Loan Peña “se lo llevaron” de las inmediaciones de la casa de su abuela, donde el niño fue visto por última vez el 13 de junio de 2024. Las afirmaciones surgieron durante una nueva jornada del juicio por la desaparición del menor en Corrientes.

El comisario de la Policía Federal Marcelo Daniel Román sostuvo ante el tribunal que, de acuerdo con su experiencia y con los elementos que fueron incorporados a la investigación, Loan “no pudo trasladarse solo desde la zona del naranjal”, ubicada en cercanías de la vivienda de su abuela Catalina Peña.

Se refirió, además, a las distintas líneas que fueron evaluadas durante la pesquisa. En ese sentido, explicó que “la hipótesis del accidente” fue una de las posibilidades que adquirió relevancia a partir de las pruebas reunidas en la causa.