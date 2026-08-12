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Desaparición de Loan

Juicio por Loan: declaran en el juicio dos policías y una experta en delitos informáticos

En VIVO - Actualizado hace 7 minutos

Las últimas noticias del Caso Loan. Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

Juicio por Loan: declaran en el juicio dos policías y una experta en delitos informáticos

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

 

Hace 1 hora

La hipótesis de la desaparición que surgió en el juicio

En una nueva audiencia del Tribunal Oral Federal de Corrientes, el comisario general Martín Leonardo De Cristóbal, jefe de Investigaciones de la Policía Federal, expuso su hipótesis sobre lo ocurrido con Loan. Según su mirada, la desaparición del niño no puede explicarse como un extravío casual, sino como un hecho con características de sustracción.

 

En paralelo, la ex titular del Sistema Federal de Búsqueda de Personas, María Leticia Risco, cuestionó duramente la actuación inicial del comisario Walter Maciel, quien rechazó recursos y mostró reticencia a la colaboración externa, calificando la pesquisa como “mala” en los primeros días.

 

El comisario mayor Fabio Alejandro Pirrone, a cargo del Comando Unificado Corrientes, fue tajante: “Loan no se perdió”. Explicó que los niños en esas circunstancias no se alejan del lugar y que, pese a los amplios rastrillajes, no se halló rastro alguno. Además, señaló que los fiscales federales derivaron el caso con argumentos débiles sobre trata de personas y que, al analizar las declaraciones de los imputados, detectó contradicciones entre Bernardino Benítez y la pareja Ramírez-Millapi respecto de quién vio por última vez al niño. 

 

Los testimonios revelan un escenario marcado por la falta de coordinación inicial y la desconfianza hacia las fuerzas federales. Risco recordó que el caso reunía condiciones para activar el Alerta Sofía, pero el mecanismo recién se disparó al día siguiente de la desaparición. Pirrone, en tanto, subrayó que la llegada de la Policía Federal al terreno permitió unificar esfuerzos de áreas como Homicidios, Trata y Secuestros, aunque ya se habían perdido horas críticas.

Hace 2 horas

Uno por uno, los acusados

La ex funcionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi; y su pareja, Daniel “Fierrito” Ramírez, son sindicados por la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024 tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

Millapi es la única del primer grupo de imputados que cumple prisión domiciliaria en la provincia y participa de las audiencias vía Zoom.

 

Los otros diez acusados por el supuesto de la investigación, manipulación de testimonios y usurpación de títulos, entre otros, son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.

Hace 2 horas

Juicio por Loan: hoy declara una testigo clave y pone en jaque a Caillava

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El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

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Loan: un perito complicó a Pérez y Caillava por una pericia clave

En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan, un perito forense brindó detalles de una pericia que complica al exnavío y a la exfuncionaria.

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Caso Loan: un perito reveló que detectaron rastros en vehículos de Caillava y Pérez

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21:54 | 05/08/2026

"Las únicas víctimas son Loan y su familia”: la sorprendente frase de “El Americano” Soria

En una nueva audiencia, el único imputado de la causa conexa que sigue detenido denunció irregularidades y pidió protección. Llamativa ausencia de una funcionaria que estaba citada como testigo.

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06:51 | 05/08/2026

Juicio por Loan: hoy declaran un vecino de 9 de Julio y un perito

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13:03 | 04/08/2026

"Sigue secuestrado": los papás del nene denuncian presiones

A más de dos años de la desaparición de Loan en Corrientes, sus papás difundieron un comunicado en el que respaldan a la jueza Pozzer Penzo y reclaman que todas las líneas de investigación sigan abiertas.

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08:12 | 04/08/2026

La familia de Loan denunció que buscan frenar la investigación: "Sigue secuestrado"

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07:37 | 03/08/2026

Juicio Loan: cómo continúan las audiencias en medio del cruce de la familia

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10:50 | 02/08/2026

La familia de Loan denunció maniobras para entorpecer la causa

La familia de Loan Danilo Peña difundió un nuevo comunicado en el que expresó su preocupación por el desarrollo de la causa judicial. Reclamaron que el proceso avance sin presiones externas.

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10:51 | 01/08/2026

Loan “no se perdió”: el testimonio de un comisario de la Policía Federal

Fabio Pirrone fue enviado a investigar el caso a los 11 días de desconocerse el paradero del niño en Corrientes. Durante su testimonio, subrayó las contradicciones en los dichos de los testigos.

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10:49 | 31/07/2026

Caso Loan: a quiénes apuntaron los detenidos después de la feria judicial

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