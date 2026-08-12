Juicio por Loan: declaran en el juicio dos policías y una experta en delitos informáticos

En una nueva audiencia del Tribunal Oral Federal de Corrientes, el comisario general Martín Leonardo De Cristóbal, jefe de Investigaciones de la Policía Federal, expuso su hipótesis sobre lo ocurrido con Loan. Según su mirada, la desaparición del niño no puede explicarse como un extravío casual, sino como un hecho con características de sustracción.

En paralelo, la ex titular del Sistema Federal de Búsqueda de Personas, María Leticia Risco, cuestionó duramente la actuación inicial del comisario Walter Maciel, quien rechazó recursos y mostró reticencia a la colaboración externa, calificando la pesquisa como “mala” en los primeros días.

El comisario mayor Fabio Alejandro Pirrone, a cargo del Comando Unificado Corrientes, fue tajante: “Loan no se perdió”. Explicó que los niños en esas circunstancias no se alejan del lugar y que, pese a los amplios rastrillajes, no se halló rastro alguno. Además, señaló que los fiscales federales derivaron el caso con argumentos débiles sobre trata de personas y que, al analizar las declaraciones de los imputados, detectó contradicciones entre Bernardino Benítez y la pareja Ramírez-Millapi respecto de quién vio por última vez al niño.





Los testimonios revelan un escenario marcado por la falta de coordinación inicial y la desconfianza hacia las fuerzas federales. Risco recordó que el caso reunía condiciones para activar el Alerta Sofía, pero el mecanismo recién se disparó al día siguiente de la desaparición. Pirrone, en tanto, subrayó que la llegada de la Policía Federal al terreno permitió unificar esfuerzos de áreas como Homicidios, Trata y Secuestros, aunque ya se habían perdido horas críticas.