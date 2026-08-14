Caso Loan: las declaraciones del "Americano" irrumpieron en el juicio

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.