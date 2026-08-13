Juicio por Loan: hoy declara uno de los imputados por entorpecer la investigación

En la jornada de este jueves en el juicio por Loan declarara Nicolás Gabriel Soria, alias “El Americano”, empresario bonaerense dedicado a la logística internacional, quien fue detenido con prisión preventiva en septiembre de 2024.

Se lo acusa de privación ilegítima de la libertad, estafa calificada, encubrimiento suministro de estupefacientes a título gratuito, resistencia a la autoridad y usurpación de títulos, en el marco del accionar de la denominada “banda del hotel”.