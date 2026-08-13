Caso Loan: una demoledora declaración complicó al comisario Maciel y sacudió la causa

Este miércoles el juicio por la desaparición de Loan sumó un testimonio clave que volvió a poner el accionar de la Policía en cuestión. Se trata de la declaración de Eduardo Rafael Torres, oficial subayudante y segundo en la comisaría de 9 de Julio bajo el mando del entonces comisario Walter Maciel.

El oficial relató todo lo que ocurrió el 13 de junio del 2024, cuando Loan fue visto por última vez después del almuerzo en la casa de su abuela Catalina y tras denunciarse su desaparición. En la misma jornada declararon ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes otros dos policías vinculados con los primeros momentos de la investigación, a cargo de Maciel.

Cómo fueron las primeras horas de búsqueda

Durante su declaración, Torres describió cómo se organizó el operativo policial después de que se tomara conocimiento de la desaparición del menor. A través de su relato, se reconstruyó el accionar de la comisaría y se precisó cuáles medidas tomaron y qué recursos se desplegaron para intentar encontrar a Loan.

Además, la declaración dejó expuestas dudas sobre algunas de las decisiones tomadas en ese momento. Particularmente, fue el rol de Walter Maciel el que quedó sumamente cuestionado y bajo la lupa. Cabe recordar que el excomisario es uno de los siete acusados por la desaparición de Loan y que también es investigado por su accionar posterior al hecho. Actualmente está imputado por "encubrimiento".

La nueva jornada de testimonios permitió revisar desde adentro de la fuerza cómo funcionó la comisaría a cargo de Maciel durante la desaparición de Loan y qué instrucciones recibieron los agentes que participaron del inicio del operativo.

Cómo sigue el desarrollo del juicio

La declaración de Torres se suma a la extensa lista de testigos que están participando del juicio por la desaparición del menor y el encubrimiento del caso. Su participación toma relevancia porque permite describir la estructura policial y cómo se desarrollaron las primeras medidas.

Loan desapareció cuando tenía 5 años, después de un almuerzo familiar en el paraje Algarrobal en la localidad correntina de 9 de Julio. Desde aquel día no volvió a ser visto. La hipótesis de la acusación sostiene que el niño fue sustraído y posteriormente ocultado, y señala a siete personas por haber intervenido en ello de manera coordinada.

Con el paso del tiempo, la propia investigación quedó atravesada por sospechas de irregularidades y entorpecimiento de la búsqueda. Es por ello que otras diez personas están acusadas en simultáneo por el desvío de información y otros delitos vinculados con el desarrollo posterior del caso.