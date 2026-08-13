Tras ser atacado en la cárcel, el "Americano" Soria rompió el silencio y reveló por qué fue a Corrientes por el caso Loan

Nicolás Gabriel “Americano” Soria, uno de los imputados por el supuesto desvío de la investigación por la desaparición de Loan Danilo Peña, declaró este jueves en el juicio y sostuvo que "viajó a Corrientes para encontrar" al niño.

Se trata de la segunda vez que el implicado presta testimonio en el proceso que se lleva a cabo en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, luego de denunciar la semana pasada un "altercado" sufrido en la Unidad 7 de Resistencia, donde fue atacado con un arma blanca, al capitán de la Armada Carlos Guido Pérez y la ex funcionaria municipal María Victoria Caillava.

Conforme a la información aportada a la agencia Noticias Argentinas, Soria negó los cargos que se le atribuyen, como la usurpación de títulos, la privación ilegítima de la libertad y la manipulación de testimonios.

En este contexto, rechazó tener vínculos políticos y cuestionó las actas labradas en su contra por un supuesto atentado contra la autoridad. "Viajé a Corrientes a buscar a Loan", se defendió el sindicado durante su relato ante los jueces Fermín Amado Ceroleni, Simón Pedro Bracco y Eduardo Ariel Belforte, al tiempo que gastó alrededor de $4 millones para colaborar en los operativos de búsqueda y manifestó haber actuado "siempre de buena fe".

Los acusados

La exfuncionaria municipal María Victoria Caillava; el capitán de la Armada, Carlos Guido Pérez; el ex comisario Walter Maciel; la tía de Loan, Laudelina Peña; su marido, Antonio Bernardino Benítez; Mónica Del Carmen Millapi y su esposo, Daniel “Fierrito” Ramírez están imputados por la desaparición del niño ocurrida el 13 de junio de 2024 tras participar del almuerzo realizado en la vivienda de la abuela Catalina y ser visto por última vez en el naranjal.

Los otros diez imputados son Federico Rossi Colombo, Nicolás Gabriel Soria, Elizabeth Cutaia, Alan Cañete, Delfina Taborda, Pablo Noguera, Pablo Núñez, Valeria López, Verónica Machuca Yuni y Leonardo Rubio.