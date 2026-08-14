Caso Loan: quién es Nicolás “El Americano” Soria, imputado y detenido

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, suma testimonios claves para la causa. Entre ellos, declaró uno de los nombres que más interrogantes genera: Nicolás Soria, conocido como "El Americano", el único acusado por entorpecer la investigación que todavía está detenido.

La figura de Soria cobró relevancia luego de que su defensa pidiera mejoras en las condiciones de su prisión preventiva y después de que el acusado mismo declarara ante los jueces.

Quién es Nicolás "El Americano" Soria

Nicolás Soria es uno de los diez imputados señalados por presunto entorpecimiento de la investigación sobre el paradero de Loan, que desapareció el 13 de junio de 2024 en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio. Según se reconstruyó en el expediente, el acusado se presentaba como integrante de fuerzas de seguridad e inteligencia de los Estados Unidos y decía formar parte del equipo vinculado a la Fundación Dupuy, que participó de las tareas de búsqueda del menor en los primeros días posteriores a su desaparición.

A diferencia de otros imputados de la causa conexa, Soria es el único que continúa bajo prisión preventiva: actualmente se encuentra en la Unidad Penitenciaria N° 7 de Resistencia, en Chaco. Su abogado defensor, Marcelo Ponce, presentó en las últimas semanas un habeas corpus con el objetivo de reclamar una mejora en las condiciones de detención de su asistido. Al declarar ante la Justicia, el detenido se negó a responder preguntas de las partes, aunque sí realizó una declaración en la que reclamó mayor protección y denunció haber sufrido un ataque dentro del penal donde se encuentra alojado.

Además, sostuvo que su integridad física "está en riesgo" y adelantó que en futuras audiencias aportará información sobre documentación que, según su versión, habría sido adulterada por fuerzas de seguridad nacionales. El presidente del tribunal, Fermín Ceroleni, tomó nota del reclamo y ordenó que se adopten los recaudos necesarios en la unidad penitenciaria.

¿Qué dijo Nicolás Soria sobre Loan al declarar?

Si bien reclamó por las condiciones del penal, el momento que más llamó la atención de su declaración fue cuando se refirió a Loan y su familia. "No quiero ponerme en el rol de víctima porque las únicas víctimas acá son Loan y su familia”, empezó diciendo.

Sin embargo, decidió continuar con la comparación polémica al señalar que también eran “víctimas” aquellos “imputados que son inocentes, los que están presos o no presos”, equiparando a la familia de Loan con los acusados. La frase fue interpretada como un intento de instalar una narrativa que lo colocara, junto al resto de los acusados, en un lugar de los damnificados dentro de la causa.