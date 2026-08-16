El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto.
Tras la declaración de "El Americano", cómo sigue el juicio por Loan
Las últimas noticias del Caso Loan. Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.
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Caso Loan: una demoledora declaración complicó al comisario Maciel y sacudió la causa
El segundo del excomisario reconstruyó el accionar de la dependencia de la Policía en los momentos posteriores a tomar conocimiento de la desaparición del niño y planteó dudas sobre algunas de las decisiones tomadas.
Este miércoles el juicio por la desaparición de Loan sumó un testimonio clave que volvió a poner el accionar de la Policía en cuestión. Se trata de la declaración de Eduardo Rafael Torres, oficial subayudante y segundo en la comisaría de 9 de Julio bajo el mando del entonces comisario Walter Maciel.
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Caso Loan: quién es Nicolás “El Americano” Soria, imputado y detenido
Se trata de uno de los acusados por entorpecer la investigación sobre la desaparición de Loan Danilo Peña. Qué hizo y cuál fue su rol.
Caso Loan: quién es Nicolás “El Americano” Soria, imputado y detenido
El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña, que se lleva adelante ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes, suma testimonios claves para la causa. Entre ellos, declaró uno de los nombres que más interrogantes genera: Nicolás Soria, conocido como "El Americano", el único acusado por entorpecer la investigación que todavía está detenido.
11:07 | 14/08/2026
Caso Loan: las declaraciones del "Americano" irrumpieron en el juicio
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19:48 | 13/08/2026
Caso Loan: el "Americano" Soria reveló por qué fue a Corrientes
En la segunda vez que presta testimonio en el juicio por la desparición de Loan Danilo Peña, Soria negó las acusaciones de usurpación de títulos, privación ilegítima de la libertad y manipulación de testimonios que le atribuyen.
08:00 | 13/08/2026
Juicio por Loan: hoy declara uno de los imputados por entorpecer la investigación
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07:53 | 12/08/2026
Juicio por Loan: declaran en el juicio dos policías y una experta en delitos informáticos
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07:00 | 11/08/2026
Juicio por Loan: hoy declara una testigo clave y pone en jaque a Caillava
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09:14 | 10/08/2026
Juicio por Loan: qué dejaron las últimas audiencias del caso
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11:28 | 09/08/2026
Juicio Loan: cómo continúa el caso con la última revelación de los peritos
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11:04 | 07/08/2026
Loan: un perito complicó a Pérez y Caillava por una pericia clave
En una nueva audiencia del juicio por la desaparición de Loan, un perito forense brindó detalles de una pericia que complica al exnavío y a la exfuncionaria.
10:38 | 07/08/2026
Caso Loan: un perito reveló que detectaron rastros en vehículos de Caillava y Pérez
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06:00 | 06/08/2026
Juicio por Loan: la fuerte declaración de El Americano y cómo sigue el juicio
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21:54 | 05/08/2026
"Las únicas víctimas son Loan y su familia”: la sorprendente frase de “El Americano” Soria
En una nueva audiencia, el único imputado de la causa conexa que sigue detenido denunció irregularidades y pidió protección. Llamativa ausencia de una funcionaria que estaba citada como testigo.
06:51 | 05/08/2026
Juicio por Loan: hoy declaran un vecino de 9 de Julio y un perito
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"Sigue secuestrado": los papás del nene denuncian presiones
A más de dos años de la desaparición de Loan en Corrientes, sus papás difundieron un comunicado en el que respaldan a la jueza Pozzer Penzo y reclaman que todas las líneas de investigación sigan abiertas.