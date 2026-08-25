La jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, sobreseyó este martes a ocho personas que permanecían vinculadas a distintas hipótesis investigativas en torno a la desaparición de Loan Danilo Peña. La resolución descartó, por falta de "pruebas directas" e "indicios" suficientes, la acusación por trata de personas que pesaba sobre siete de ellos.

La resolución alcanza a Bernardino Antonio Benítez, Laudelina Peña, Carlos Guido Pérez, María Victoria Caillava, Daniel Oscar Ramírez, Mónica del Carmen Millapi, Walter Adrián Maciel y Francisco Amado Méndez. El sobreseimiento se produjo en el expediente federal que investigaba específicamente la posible comisión del delito de trata de personas con fines de explotación y apropiación de Loan.

En el caso de Méndez, la decisión alcanza además a la imputación por la presunta sustracción del menor. La situación procesal de los otros siete estaba vinculada principalmente con la hipótesis de trata. La jueza sostuvo que, después de las medidas realizadas durante la investigación, no surgieron elementos suficientes para mantener esas acusaciones.

Qué dijo la jueza sobre la falta de pruebas

Uno de los ejes centrales del fallo es el análisis de la evidencia reunida durante la investigación. Pozzer Penzo concluyó que no existían elementos que permitieran vincular la desaparición de Loan con una estructura dedicada a la trata. La magistrada sostuvo que no había "prueba directa o indicio claro, precisos y concordantes (sic)" que permitiera sostener la responsabilidad de los imputados.

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