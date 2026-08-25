Juicio por Loan: declaran el policía que acusó al ex comisario Maciel, un periodista y un camarógrafo

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña retoma las audiencias este martes 25 de agosto en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes.

Hoy declararán cuatro nuevos testimonios. Entre ellos Orlando Ezequiel Cáceres, el policía que durante la investigación aseguró que el ex comisario Walter Maciel le ordenó modificar en el libro de guardia los horarios vinculados con las primeras horas de la búsqueda del niño.





También fue citado Christian Adrián Balbo, periodista que cubrió el caso y cuya declaración estará vinculada con la denominada “banda del hotel”, el grupo de diez imputados acusado de haber interferido en la investigación bajo la supuesta representación de la Fundación Lucio Dupuy.

La lista se completa con el camarógrafo Valentín Ignacio Correa y José Alberto Núñez, padre de Camila Núñez. La declaración de Núñez ya había sido incorporada a la causa durante la etapa de instrucción.