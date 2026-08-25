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Desaparición de Loan

Juicio por Loan: declaran el policía que acusó al ex comisario Maciel, un periodista y un camarógrafo

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del Caso Loan. Seguí el Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

Juicio por Loan: declaran el policía que acusó al ex comisario Maciel, un periodista y un camarógrafo

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

 

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Juicio por Loan: declaran el policía que acusó a Maciel, un periodista y un camarógrafo

El juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña retoma las audiencias este martes 25 de agosto en el Escuadrón 48 de Gendarmería Nacional, en la ciudad de Corrientes.

 

Hoy declararán cuatro nuevos testimonios. Entre ellos Orlando Ezequiel Cáceres, el policía que durante la investigación aseguró que el ex comisario Walter Maciel le ordenó modificar en el libro de guardia los horarios vinculados con las primeras horas de la búsqueda del niño.

 

También fue citado Christian Adrián Balbo, periodista que cubrió el caso y cuya declaración estará vinculada con la denominada “banda del hotel”, el grupo de diez imputados acusado de haber interferido en la investigación bajo la supuesta representación de la Fundación Lucio Dupuy.

 

La lista se completa con el camarógrafo Valentín Ignacio Correa y José Alberto Núñez, padre de Camila Núñez. La declaración de Núñez ya había sido incorporada a la causa durante la etapa de instrucción.

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Loan: la revelación de un chofer que complicó a Pérez y Caillava

Un vecino de El Algarrobal declaró ante el tribunal y recordó que aquella tarde escuchó tres gritos de un niño que pedía por su mamá.

En el desarrollo del juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña se sumó un testimonio clave que vuelve a poner en debate qué pasó durante las primeras horas de la búsqueda. Se trata del relato de Abundio Escobar, un vecino de la zona de El Algarrobal y chofer de ambulancia, quien aseguró ante el Tribunal que el 13 de junio del 2024 escuchó tres gritos desesperados de un niño que pedía por su mamá.

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"Gritos desesperados": el escalofriante relato de un testigo que complica a los acusados

El vecino de El Algarrobal que vive cerca de la zona de la desaparición repitió su declaración de instrucción y revivió el debate. Los principales acusados que estaban más cerca, ¿no escucharon nada?

Una nueva jornada en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña dejó como saldo el fuerte testimonio de un testigo clave que se presentó ante el Tribunal que lleva adelante el debate en el Escuadrón N° 48 de Gendarmería en Corrientes. Se trata de Abundio Escobar, quien recordó lo que pasó aquella fatídica tarde del 13 de junio de 2024, el momento de la desaparición del pequeño y de la posterior búsqueda en el campo. 

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