Una nueva jornada en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña dejó como saldo el fuerte testimonio de un testigo clave que se presentó ante el Tribunal que lleva adelante el debate en el Escuadrón N° 48 de Gendarmería en Corrientes. Se trata de Abundio Escobar, quien recordó lo que pasó aquella fatídica tarde del 13 de junio de 2024, el momento de la desaparición del pequeño y de la posterior búsqueda en el campo.

El hombre trabaja como ambulanciero en la localidad correntina de 9 de Julio y ese día estaba en su franco laboral, cerca de donde se desarrollaba el almuerzo del que participó el menor del que todavía nada se sabe. Sus palabras, según fuentes cercanas a la investigación, se mantuvieron con el primer relato que hizo en el expediente.

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Según relató Escobar ante los jueces, alrededor de las 17.30 o 17.40 del día de la desaparición escuchó “gritos desesperados” de un niño que pedía por su mamá en El Algarrobal. “Fueron tres los gritos”, destacó el testigo que vive en el mismo paraje que la abuela Catalina, alrededor de un kilómetro alejado del camino que conduce a esa vivienda.

En ese momento, uno de los abogados defensores le reclamó al testigo que en la instrucción había referenciado que la hora de los gritos era entre las 18.30 y 18.40. Escobar aceptó su confusión y señaló que recuerda que era más temprano debido a la luz solar y porque más tarde ya había algunos policías a la zona. “Era más temprano, era de día todavía”, recalcó.

En otro punto de su declaración, el hombre contó que ese mismo día alrededor de las 11.30 de la mañana vio pasar la camioneta Ford Ranger en la que se movilizaban los imputados Carlos Pérez y Victoria Caillava rumbo a la casa donde se llevo a cabo el almuerzo y posteriormente, alrededor de las 14, la vio pasar nuevamente en sentido contrario.

El mismo día, contó Escobar había visto a las 7.30 a Antonio Benítez y explicó que era cotidiano verlo a él y a su pareja, Laudelina Peña, pasar con destino a la casa de Catalina. Además, el testigo recordó que ese mismo día, ya casi de noche, volvió a cruzarse con Benítez. Señaló que fue alrededor de las 19.30 cuando lo vio “bajar de una camioneta” y que entraron a buscar al pequeño desaparecido en el monte. “Abrió una tranquera y entró corriendo al campo”, recordó el testigo.

Cuando le preguntaron nuevamente por los gritos que escuchó la tarde de la desaparición de Loan, Escobar señaló que “eran gritos desesperados, eran gritos de una criatura” y recordó que “era como si le hubieran tapado la boca”. Durante su testimonio señaló que dichos gritos se dieron a unos 200 metros de la zona donde él estaba, “cortando derecho hacia el lado del campo” de la abuela. En ese momento, agregó: “Salí de mi casa para ver si veía algo pero no vi a nadie ni vi que viniera alguien”, mientras recordó que recorrió esa zona al día siguiente durante la búsqueda. “Recorrí la zona del eucaliptal, de donde me pareció haber escuchado los gritos y busqué hasta cerca del mediodía” pero no se encontró ningún rastro en ese lugar.

Los imputados, cada vez más complicados

El testimonio de Escobar, para los acusadores, compromete a los principales imputados en el expediente ya que ninguno de ellos señaló haber escuchado pedidos de auxilio en ninguna de las hipótesis sostenibles por la investigación. La explicación del testigo Albundio Escobar no sólo puso el foco nuevamente en los posibles pedidos de auxilio durante la tarde de la desaparición, sino que además aportó detalles de cómo estaba el clima y el viento en ese momento; lo que permite asumir que quienes lo buscaban deberían haberlo escuchado gritar.

Para algunos investigadores del caso, el horario que señaló el testigo no elimina de la escena al matrimonio de Carlos Pérez y María Victoria Caillava ya que aunque señaló haber visto pasar la camioneta, la acusación sostiene que el menor fue trasladado por el campo hasta un punto donde la pareja imputada lo habría capturado.

Más allá del relato del testigo, hoy se postergó la declaración de Ramón Dupuy -abuelo del chico asesinado en La Pampa y fundador de la Fundación Lucio Dupuy- cuya declaración servirá para conocer la relación con los 10 imputados en la causa conexa que también están sentados en el banquillo de los acusados. Sin embargo, hubo discrepancias porque las partes pidieron que la declaración sea presencial cuando el Tribunal había autorizado que sea por videoconferencia. Ahora deberán fijar una nueva fecha para su declaración testimonial.

Mientras tanto, la familia del pequeño se mostró satisfecha con el avance del debate y destacó que confían en el trabajo de la fiscalía y de la querella que buscan saber qué pasó y dónde está Loan.