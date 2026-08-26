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Desaparición de Loan

Caso Loan: por qué sobreseyeron a los principales acusados por trata y cómo sigue el juicio

En VIVO - Actualizado hace 1 hora

Las últimas noticias del Caso Loan. Seguí el Juicio por la desaparición de Loan Danilo Peña en Corrientes.

Caso Loan: por qué sobreseyeron a los principales acusados por trata y cómo sigue el juicio

El 13 de junio de 2024, Loan Danilo Peña fue visto por última vez en la localidad correntina de 9 de Julio, luego de un almuerzo familiar realizado en la casa de su abuela Catalina. Dos años después de su desaparición, su paradero continúa siendo un misterio, mientras la investigación judicial intenta esclarecer qué ocurrió con el niño. El martes 16 de junio comenzó el juicio anhelado por la familia, que mantiene la esperanza de que los acusados "rompan el pacto de silencio", y está prevista la declaración de más de 160 testigos. En la causa principal hay siete imputados por el presunto delito de "sustracción y ocultamiento" del menor, mientras que otras diez personas serán juzgadas en un expediente conexo por supuesta manipulación de testimonios, entorpecimiento de la investigación y defraudación a la administración pública. Seguí el minuto a minuto. 

 

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El escabroso relato de un testigo sobre la trata de niños

En una nueva jornada del juicio un periodista reveló la cifra de la que hablaba “El Americano” durante la búsqueda. Además, otro policía complicó a Maciel y piden citar a declarar a Burlando.

En la nueva jornada del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio la mirada estuvo puesta en testigos que empezaron a contar como fue el después de los momentos iniciales de la búsqueda y, sobre todo, aseguraron que podían describir el ambiente en que se movían tanto los policías que trabajaban en los operativos como los que ahora están imputados enfrentando el juicio. Por eso, uno de los primeros testigos en declarar ante el Tribunal en el Escuadrón de Gendarmería donde se lleva adelante el debate fue Christian Balbo, un periodista que trabajó como cronista y documentó parte de la búsqueda y de los operativos, al tiempo que también tuvo contacto con quienes participaban de los operativos.

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La Justicia Federal de Goya sobreseyó a ocho personas investigadas por distintas hipótesis vinculadas con la desaparición de Loan Danilo Peña. En el fallo, la jueza Cristina Pozzer Penzo explicó que la decisión se tomó después de más de dos años de peritajes, análisis de comunicaciones, estudios patrimoniales y búsquedas de estructuras vinculadas con la trata.

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El vecino de El Algarrobal que vive cerca de la zona de la desaparición repitió su declaración de instrucción y revivió el debate. Los principales acusados que estaban más cerca, ¿no escucharon nada?

Una nueva jornada en el juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña dejó como saldo el fuerte testimonio de un testigo clave que se presentó ante el Tribunal que lleva adelante el debate en el Escuadrón N° 48 de Gendarmería en Corrientes. Se trata de Abundio Escobar, quien recordó lo que pasó aquella fatídica tarde del 13 de junio de 2024, el momento de la desaparición del pequeño y de la posterior búsqueda en el campo. 

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Juicio por Loan: declaran el policía que acusó a Maciel, un periodista y un camarógrafo

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Un vecino de El Algarrobal declaró ante el tribunal y recordó que aquella tarde escuchó tres gritos de un niño que pedía por su mamá.

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Juicio Loan: investigadores afirmaron que a Loan Peña “se lo llevaron"

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