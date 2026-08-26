Caso Loan: el escabroso relato de un testigo en el juicio por la desaparición sobre la trata de niños

En la nueva jornada del juicio por la sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña ocurrida el 13 de junio de 2024 en el Paraje El Algarrobal, cerca de la localidad correntina de 9 de Julio la mirada estuvo puesta en testigos que empezaron a contar como fue el después de los momentos iniciales de la búsqueda y, sobre todo, aseguraron que podían describir el ambiente en que se movían tanto los policías que trabajaban en los operativos como los que ahora están imputados enfrentando el juicio. Por eso, uno de los primeros testigos en declarar ante el Tribunal en el Escuadrón de Gendarmería donde se lleva adelante el debate fue Christian Balbo, un periodista que trabajó como cronista y documentó parte de la búsqueda y de los operativos, al tiempo que también tuvo contacto con quienes participaban de los operativos.

Uno de los primeros puntos en los que hizo referencia Balbo tuvo que ver con dos entrevistas que le realizó a Macarena Peña, uno de los personajes que fue nombrado muchas veces pero que tras ser investigada no fue imputada en la causa pese a haber participado activamente el día del almuerzo. En su testimonio, el periodista detalló contradicciones que notó en las entrevistas brindadas por Macarena y señaló que aportó más detalles cuando “refrescó la memoria” después de haber estado en el hotel de 9 de Julio donde fue aislada por quienes decían pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy. Allí recordó que Macarena habló de los movimientos de Laudelina durante esa tarde y que Caillava le dijo que “no entendía cómo un chico puede desaparecer tan rápido”.

Uno de los puntos clave que dejó Balbo y que causó sorpresa en la sala fue cuando contó una charla que mantuvo con Gabriel “el Americano” Soria donde le habló directamente del valor de un niño. Ante los jueces contó: “En una conversación el hombre apodado “el Americano” me dijo que las cifras millonarias que se hablaban no eran las correctas y que la captura de un menor con fines de explotación sexual podía valer 360 mil dólares”. Ese monto, sin embargo, explicó, fue el único monto que escuchó y la única vez que se habló de dinero.

Otro testigo que declaró fue el policía correntino Orlando Ezequiel Cáceres que apuntó fuerte contra el ex comisario Walter Maciel y detalló que fue el jefe policial que obligó a los policías a cambiar los horarios en los libros de guardia y a hacer desaparecer varias hojas donde se registraron los movimientos durante el día de la desaparición y siguientes. Las primeras modificaciones, aseguró Caceres, fueron para cambiar los datos durante las primeras horas de la desaparición. Según su relato, se enteró de la desaparición del pequeño “por un llamado del Sargento Mariano Duarte” que le avisó a las 15.38 que “se perdió uno de los hijos de Peña”. Según explicó el policía, a Duarte “lo había llamado Victoria Caillava” directamente a su celular.

En ese momento, contó el oficial de la Policía de Corrientes, “me pareció raro que no fuéramos a hacer la búsqueda, que era más importante la procesión” y confirmó que fue casi una hora más tarde, a las 16.45 cuando “recibí un llamado de Torres, me dijo que volvamos a la Comisaría y preparemos los elementos que ya nos pasaban a buscar para ir al campo de Catalina Peña”. Ante las preguntas, el policía señaló que fue Maciel quien “me dijo que ponga que el horario de la llamada era 16.45” y cuando le respondí, me ordenó “poné lo que yo te digo”. Además, dijo que el ex comisario imponía respeto y temor, y que lo obligó a poner que después de recibir la llamada, pusiera que inmediatamente salieron para el campo.

Por último, la jornada estuvo marcada por la discusión acerca de la posibilidad de citar a declarar al abogado Fernando Burlando, que representó a la familia en el inicio del expediente. El pedido lo hizo el abogado “Fito” Baqué, que defiende a la abogada Elizabeth Cutaia que decía pertenecer a la Fundación Lucio Dupuy y, aunque recibió el acompañamiento de otro abogado, fue duramente criticado por el fiscal Carlos Schaefer quien aseguró que podría revelarse información sensible de lo que se conoce como “teoría del caso” y exponerse argumentos del futuro alegato. El cierre volvió a marcar así un nuevo desencuentro y polémica en torno a un juicio donde parece que importa mucho más las peleas entre abogados y fiscales que conocer qué pasó y dónde está Loan.