Queda a solo 100 km de CABA y este fin de semana celebra la Fiesta del Salame

Este fin de semana del 11 al 13 de septiembre llega la 51º Fiesta Nacional del Salame Quintero. Mercedes se prepara para vivir tres días a pura celebración, en uno de los eventos gastronómicos más importantes de la agenda cultural bonaerense. A tan solo 100 km de la Ciudad de Buenos Aires, y con la posibilidad de llegar en tren o colectivo, se configura como uno de los paseos ideales para realizar este finde.

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La Fiesta del Salame nació en 1975 para homenajear el legado de los inmigrantes italianos que trajeron sus recetas de chacinados a las quintas locales. Sin ir más lejos, esta fiesta es el orgullo de Mercedes y cada año, en el mes de septiembre, el Parque Municipal se viste de gala durante tres días para celebrar este producto único.

Este fin de semana llega la Fiesta Nacional del Salame Quintero a Mercedes.

Quienes se acerquen van a poder degustar el salame premiado, picadas criollas y quesos artesanales. Además, durante los tres días habrá espectáculos de folclore, rock y cumbia, así como un patio gastronómico con food trucks y un paseo de artesanos con los mejores emprendimientos de la región.

Cómo llegar a Mercedes desde Ciudad de Buenos Aires

La opción más rápida para llegar a Mercedes desde la Ciudad de Buenos Aires es en auto. El trayecto es de aproximadamente 100 kilómetros que demanda alrededor de 1 hora y 15 minutos, según cuán cargado esté el tránsito. Para ir desde el centro de la ciudad, hay que tomar la Autopista 25 de Mayo y empalmar con el Acceso Oeste (Ruta Nacional 7). Unos kilómetros después del peaje de Luján, se debe tomar la salida hacia la Ruta Nacional 5, la cual lleva de manera directa hasta el acceso a Mercedes.

Asimismo, se puede tomar el Tren Sarmiento desde la estación Plaza Once hasta la estación terminal de Moreno. Una vez ahí, hay que hacer un transbordo al servicio diésel del ramal Moreno - Mercedes, el cual recorre las estaciones del oeste bonaerense hasta llegar al centro de Mercedes. En total, el recorrido en tren suele demorar poco más de dos horas y media. Por último está la Línea 57, que sale desde Plaza Miserere en el barrio de Once o Palermo y conecta con Mercedes.