Una laguna, mates y atardeceres soñados: el destino ideal para escapar un domingo

Si la idea es salir de Buenos Aires por unas horas, cambiar el ruido de la ciudad por aire libre y volver a casa el mismo día, hay destinos bonaerenses que parecen hechos a medida para un domingo. Chascomús, ubicado a unos 120 kilómetros de CABA, es uno de ellos, se puede llegar en alrededor de una hora y media en auto y disfrutar de una jornada frente al agua, entre caminatas, mates, gastronomía y paisajes.

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El gran protagonista del paseo es, sin dudas, la Laguna de Chascomús. Su enorme espejo de agua ocupa buena parte de la postal de la ciudad y está rodeado por una extensa costanera, ideal para recorrer a pie, en bicicleta o simplemente encontrar un lugar donde sentarse a descansar.

No hace falta armar un itinerario demasiado exigente para disfrutar Chascomús. Uno de los grandes atractivos del destino es justamente la posibilidad de bajar el ritmo. Una caminata por la costanera, unos mates mirando el agua o un almuerzo cerca de la laguna pueden convertirse en el plan principal del día.

Para quienes prefieren una propuesta más activa, también hay opciones para meterse en el agua y conocer el paisaje desde otra perspectiva. La laguna permite realizar pesca deportiva, kayak, windsurf y paseos en pequeñas embarcaciones. También existen alternativas como botes a pedal y embarcaciones eléctricas, ideales para quienes quieran pasar parte de la jornada navegando.

Si hay una postal que explica buena parte del encanto de Chascomús, es la del sol cayendo sobre la laguna. Cuando empieza a oscurecer, el agua funciona como un enorme espejo y refleja los colores del cielo. Los tonos anaranjados, rosados y dorados del atardecer convierten la costanera en uno de los mejores lugares para cerrar la jornada.

Qué actividades realizar en Chascomús

Aunque el agua concentra buena parte de la atención, Chascomús también tiene propuestas para quienes quieran alejarse un rato de la costanera.

El casco histórico permite recorrer calles, construcciones y espacios públicos vinculados con el pasado de la ciudad. Es una buena opción para combinar el paseo natural con una caminata urbana y conocer otra cara del destino.

La laguna permite realizar pesca deportiva, kayak, windsurf y paseos en pequeñas embarcaciones.

La gastronomía completa el recorrido: restaurantes, bares y distintos espacios para comer permiten hacer una pausa durante el día y convertir una visita de algunas horas en una escapada mucho más completa.

Cómo llegar desde CABA

Chascomús se encuentra a aproximadamente 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. En auto, el trayecto suele demandar cerca de una hora y media, aunque el tiempo puede variar según el tránsito.

El acceso más directo es por la Autovía 2, por lo que resulta sencillo organizar una salida de domingo sin necesidad de quedarse a dormir. Así, en pocas horas se puede pasar del ritmo porteño a una jornada frente a una de las lagunas más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires.