Escapada de fin de semana: el pueblo cerca de la Ciudad de Buenos Aires al que podés ir sin auto

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos destinos para hacer una escapada durante el fin de semana, pero hay uno que se destaca porque se puede llegar sin auto: Chascomús. Se trata de un pueblo cerca de la Ciudad de Buenos Aires al que se puede ir en tren y tiene muchas actividades para disfrutar.
¿Cómo llegar en tren a Chascomús?
Chascomús queda a 11,6 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, pero se puede llegar en el tren de la Línea Roca. Se trata del servicio que une las localidades de Alejandro Korn con Chascomús, que funciona de lunes a domingos, e incluso los feriados. Los valores del pasaje varían de acuerdo a la distancia, aunque el boleto mínimo desde Alejandro Korn hasta Chascomús tiene un costo de $1120.
Si salís de Constitución, tenés que hacer transbordo en Alejandro Korn y tomar el tren que se dirige a Chascomús; en total se tarda alrededor de 3 horas y cuesta menos de $2500.
MÁS INFO
Qué actividades se pueden hacer en Chascomús
El pueblo de Chascomús tiene muchísimas actividades para hacer, especialmente para disfrutar durante el verano. Algunas de ellas son:
- Recorrer la Laguna en bicicleta: se trata de una manera perfecta para conectar con la naturaleza, disfrutar del aire libre y apreciar los paisajes. Podés elegir entre varios circuitos, desde los más cortos y tranquilos hasta los más desafiantes para los amantes del ciclismo.
- Deportes acuáticos: especialmente en verano, Chascomús es un gran destino para los amantes de los deportes acuáticos. Se puede hacer kitesurf, windsurf, paddle surf.
Chascomús es un gran destino para hacer deportes acuáticos durante el verano
- Pasear en bote por la Laguna: se puede navegar por las aguas de la laguna y disfrutar la flora y fauna locales
- Visita a la Capilla de los Negros: se trata de un lugar histórico del pueblo. Se puede hacer una visita guiada y conocer su pasado e importancia.
- Paseo por el casco histórico: en caso de hacer la escapada, es clave caminar por las calles del centro y descubrir la arquitectura colonial, la plaza principal, la catedral y la casa de Raúl Alfonsín.