Escapada de fin de semana: el pueblo cerca de la Ciudad de Buenos Aires al que podés ir sin auto

Espada de fin de semana: el pueblo cerca de la Ciudad de Buenos Aires al que podés ir sin auto

La provincia de Buenos Aires tiene muchísimos destinos para hacer una escapada durante el fin de semana, pero hay uno que se destaca porque se puede llegar sin auto: Chascomús. Se trata de un pueblo cerca de la Ciudad de Buenos Aires al que se puede ir en tren y tiene muchas actividades para disfrutar.

¿Cómo llegar en tren a Chascomús?

Chascomús queda a 11,6 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, pero se puede llegar en el tren de la Línea Roca. Se trata del servicio que une las localidades de Alejandro Korn con Chascomús, que funciona de lunes a domingos, e incluso los feriados. Los valores del pasaje varían de acuerdo a la distancia, aunque el boleto mínimo desde Alejandro Korn hasta Chascomús tiene un costo de $1120.

El tren a Chascomús sale desde Alejandro Korn y cuesta $1120

Si salís de Constitución, tenés que hacer transbordo en Alejandro Korn y tomar el tren que se dirige a Chascomús; en total se tarda alrededor de 3 horas y cuesta menos de $2500.

Qué actividades se pueden hacer en Chascomús

El pueblo de Chascomús tiene muchísimas actividades para hacer, especialmente para disfrutar durante el verano. Algunas de ellas son: