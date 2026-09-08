Queda a 1 hora de CABA y este fin de semana celebra la Fiesta de la Empanada: ideal para disfrutar en familia. Foto: Shutterstock

Este fin de semana del 11 al 13 de septiembre General Rodríguez celebra la Fiesta de la Empanada Rodriguense, un evento ideal para ir y pasar el día en familia. Con entrada libre y gratuita, tomará lugar de 11 a 00 horas en el Predio Estación Cultural, ubicado en avenida 25 de Mayo e Intendente Manny.

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Además de degustar empanadas caseras, quienes se acerquen van a poder participar del tradicional concurso a la Mejor Empanada Rodriguense, donde el jurado elegirá la mejor empanada. A parte de la propuesta gastronómica, el evento contará con una feria de artesanos, espectáculos y música en vivo.

Este fin de semana del 11 al 13 de septiembre se celebra la Fiesta de la Empanada Rodriguense. Foto: Municipalidad de General Rodriguez

Esta cuarta edición de la Fiesta de la Empanada en General Rodríguez tendrá actividades para toda la familia. En este sentido, el sábado a las 20 horas se presentará el grupo musical La Base. Luego, el domingo a la tarde será el turno a las 15 horas de Las Guerreras K-Pop, quienes darán un show pensado para las infancias. Por último, a las 20 horas del mismo día tocarán Los Manseros Santiagueños, grupo folklórico integrado actualmente por Onofre Paz, Alfredo Toledo y Hugo Reynoso.

Dónde queda General Rodríguez y cómo llegar desde Ciudad de Buenos Aires

General Rodríguez es una localidad y cabecera del partido homónimo, ubicada en la zona oeste del Gran Buenos Aires, a unos 50 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Limita con municipios como Moreno, Luján, Pilar y Marcos Paz. Este fin de semana del 11 al 13 de septiembre, el municipio se prepara para uno de sus eventos más importantes de su agenda anual.

Para ir en auto, la vía más rápida y directa es tomar la Autopista Acceso Oeste (Ruta Nacional 7) hacia el oeste. El trayecto atraviesa localidades como Morón, Ituzaingó y Moreno hasta llegar a las salidas señalizadas hacia la ciudad. El viaje demora alrededor de 50 minutos a una hora, dependiendo de cuán cargado está el tránsito.

En transporte público, la opción más rápida y accesible es viajar en el Tren Sarmiento desde la estación Once hasta la terminal de Moreno, para luego hacer combinación con el ramal diésel que va hacia Mercedes y bajarse en la estación General Rodríguez. Finalmente, otra opción es tomar la Línea 57 desde Plaza Miserere o Palermo en sus ramales que van por Acceso Oeste.